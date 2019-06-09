Максим Володько: Никто не просит рвать за нас глотки, не рвите их хотя бы за команду соперника 5 9.06.2019, 14:22

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Фото: pressball.by

Защитник белорусской сборной отреагировал на замечание немецкого голкипера.

Белорусский защитник сборной Беларуси Максим Володько отреагировал на высказывание голкипера сборной Германии Мануэля Нойера, который удивился тем, что некоторые белорусы болеют против своей же сборной, сообщает pressball.by.

"Вся суть в словах голкипера сборной Германии...

Я понимаю, что где-то команда играет не лучшим образом, незрелищно, не давая результата. Но давайте мы подумаем, как нам лучше играть, а вы подумайте, как бы это не болеть за чужую страну и хоть немного поддержать своих ребят.

Никто не просит рвать за нас глотки, не рвите их хотя бы за команду соперника.

Может вместе к чему-нибудь хорошему и придем!

P.S.

Не жалуюсь

Не снимаю с себя ответственности за результат", — написал белорус в своем инстаграм-аккаунте.