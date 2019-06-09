Актер и президент 9.06.2019, 14:34

У Путина не получается ни то, ни другое.

В отличие от Владимира Зеленского, который из актера превратился в президента Украины, Владимир Путин сначала стал президентом РФ, а сейчас играет эту роль. Такое мнение политический обозреватель Виталий Портников выразил в колонке для "Радіо Свобода".

"Он хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое – быть кем-то", – сказал российский президент Владимир Путин о новом украинском коллеге Владимире Зеленском... Эта оценка может показаться снисходительным комплиментом ветерана "большой политики" новичку. Но я все же хотел напомнить Владимиру Путину, кем он сам был почти 20 лет назад, когда его объявили преемником Бориса Ельцина. Он не был даже хорошим актером. Он вообще был никем", – написал обозреватель.

Он отметил, что Зеленский десятилетиями находится на глазах у соотечественников. В отличие от Путина.

"Он появляется только на тщательно подготовленных мероприятиях. У него практически никогда не бывает никаких публичных оппонентов. Он никогда ни с кем не встречался на политических дебатах. Его власть полностью контролирует российский телевизионный эфир и подбирается к тотальному контролю за интернетом. Его пропаганда может оправдать любую его ошибку и выдать за победу и успех даже преступление", – подчеркнул Портников.

По его словам, "за эти годы профессиональный чиновник Владимир Путин научился не столько государственной деятельности, сколько выполнению роли президента России на экранах федеральных телеканалов".

"От Путина, которого никто не знал, не осталось и следа. Теперь Путина знает каждый, но знаем ли мы о нем наверняка? Понимаем, как он принимает решения? С кем советуется? От чьих мыслей зависит? Кто может его остановить? Знаем что-то о его личной жизни? Уверены в том, что то, что он говорит – его настоящая позиция? Тем более тогда, когда взгляды и даже сама информация меняются в зависимости от ситуации, как это было с аннексией Крыма?" – задался вопросом Портников.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства.

18 марта 2018 года в РФ прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома России, Путина поддержало 76,69% избирателей.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины.