Куда исчезли более 700 тысяч белорусских избирателей? 9.06.2019, 14:39

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Хотелось бы услышать от власти вразумительного объяснения.

Белорусская социал-демократическая партия (Громада) проанализировала открытые данные о количестве избирателей и пришла к выводу, что тех, кто имеет право голоса, больше, чем озвучивает Центризбирком.

- Недавно Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на избирательном округе по выборам в Палату представителей - 62 934, - объяснил "Народной Воле" председатель БСДП Игорь Борисов. - Путем простейшей арифметической операции - умножения на 110 избирательных округов - получаем, что в Беларуси 6.922.740 избирателей, имеющих право участвовать в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей VII созыва.

Эта цифра полностью совпадает с количеством избирателей на выборах в местные Советы депутатов XXVIII созыва. Правда, с одним нюансом - во время местных выборов имели право голоса более 100.000 граждан России, имеющих вид на жительство в Беларуси. Но на парламентских выборах они право голоса не имеют, поэтому мы их должны отминусовать от цифры, озвученной Центризбиркомом. Получаем 6.822.740 человек.

По данным Национального статистического комитета на начало 2019 года численность белорусов составляла 9.475.200 человек.

Количество жителей Беларуси в возрасте от нуля до 17 лет, то есть не имеющих права голоса, - 1.868.329 человек.

По сведениям tut.by, на конец 2016 года в белорусских тюрьмах находилось 34.600 человек, которые в соответствии с Конституцией лишены права голоса.

По информации председателя "Офиса по правам людей с инвалидностью" Сергея Дроздовского, количество граждан, которые признаны судом недееспособными и которые также не имеют права голоса, составляет около 25.000 человек. Сюда входят 14.000 человек, находящихся в психоневрологических интернатах, а также те, за кем ухаживают в домашних условиях.

Таким образом делаем расчет:

9.475.200 (жило в Беларуси на начало 2019 года) — 1.868.329 (детей в возрасте 0-17 лет, которые не имеют права голоса, цифры на начало 2019 года) - 34.600 (находились в пенитенциарных учреждениях) - 25.000 (количество недееспособных граждан в РБ) = 7.547.271 избиратель.

Это есть примерное число избирателей (с небольшой погрешностью), которые имеют право голосовать на парламентских выборах.

От этой цифры минусуем число избирателей, которое озвучил ЦИК, 6.822.740, и получаем 724 531. Это число избирателей, которые куда-то исчезли.

Нужно дополнительно отметить, что белорусы, проживающие за рубежом и имеют паспорта серии PP, не включены в об список избирателей. В Центризбиркоме утверждают, что их количество невелико, однако так ли это действительно, узнать почти невозможно.

Хотелось бы услышать от власти вразумительного объяснения, куда делись около 700 тысяч избирателей.