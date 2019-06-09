«Проект»: Голунов готовил материал с фамилиями двух высокопоставленных сотрудников ФСБ 1 9.06.2019, 14:49

Иван Голунов

Журналиста преследуют за расследование о связях генерала и подполковника ФСБ с похоронным бизнесом.

Помещенный по домашний арест спецкор «Медузы» Иван Голунов готовил материал, в котором упоминались фамилии двух высокопоставленных сотрудников УФСБ по Москве и Московской области — главы управления генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева. Как рассказали «Проекту» трое коллег журналиста, в тексте шла речь о возможной связи этих людей со столичным рынком похоронных услуг, сообщает издание «Проект».

Собеседник в одной из силовых структур и человек, близкий к Кремлю, говорят, что тоже слышали о том, что эти сотрудники ФСБ могли быть интересантами в похоронных бизнес-проектах, которые расследовал журналист. И именно из-за них он мог подвергаться гонениям, следует из слов собеседников.

На заседании суда в субботу Голунов сам рассказал, что в статье «есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области». И добавил, что получал угрозы в связи с расследованием.

Роль сотрудников ФСБ в деле Голунова объясняет и некоторые нестыковки — например, то, что он был задержан в Центральном административном округе Москвы, а доставлен в изолятор ЗАО. Именно в западном округе сосредоточены бизнес-проекты и связи интересантов дела, там же находится и Троекуровское кладбище, которым интересовался Голунов, говорят собеседники «Проекта».

Дорофеев и Медоев близки с главой службы экономической безопасности ФСБ Сергеем Королевым, сообщали ранее СМИ и подтверждает собеседник, близкий к руководству СЭБ. «Проект» не смог связаться с этими офицерами и направил запрос в ФСБ.