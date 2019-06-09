Глава Закарпатской ОГА Москаль вышел из партии Порошенко 9.06.2019, 15:30

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

Фото: moskal.in.ua

Одновременно он снял с себя полномочия главы партийной структуры в Закарпатье.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал заявление Центральный совет партии Блок Петра Порошенко о выходе из «Европейской Солидарности».

Об этом сообщается на сайте Москаля, передает nv.ua.

«Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что снимаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность», — говорится в заявлении.