Глава Закарпатской ОГА Москаль вышел из партии Порошенко
- 9.06.2019, 15:30
Одновременно он снял с себя полномочия главы партийной структуры в Закарпатье.
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал заявление Центральный совет партии Блок Петра Порошенко о выходе из «Европейской Солидарности».
Об этом сообщается на сайте Москаля, передает nv.ua.
«Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что снимаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность», — говорится в заявлении.