Революция в Молдове и «большой привет» Кремлю 7 Геннадий Гудков

9.06.2019, 15:54

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Позавчера Грузия, вчера Украина, сегодня Молдова. А завтра?

В Молдове - революция. Практически за один день противоположные по взглядам фракции парламента объединились и сейчас меняют всю власть в стране. Стране, о которой мы ничего не знаем.

Коротко: все органы власти в ней были захвачены одним человеком: олигархом Плахотнюком. Конституционный суд, спецслужбы, ключевая партия в парламенте (Демократическая). Даже президент Додон был не пророссийским, а подконтрольным олигарху. По сути, вся власть в стране была ширмой для олигарха.

И вдруг ширма упала, а выросшую за ней паутину убирают веником. Конечно, все не так просто. Паук сопротивляется, КС уже объявил парламент нелегитимным, практически все СМИ выложили заготовленный на пошедших против олигарха компромат (даже на Додона), но этого не хватает, не работает даже силовой захват основных зданий. Страна встала на ребро и в прежнее положение уже не вернется.

И тут я хочу передать большой привет... нет, не Путину. А российским олигархам. Хотя какие они олигархи. На самом деле, власти в их руках нет, они знают, что все их яхты и самолеты просто даны им в аренду тем, кто в любой момент может прислать доктора.

Черные лебеди прилетают неожиданно. Их никто не ждет, никто в них не верит, еще вчера их не было – но сегодня они уже здесь.

Я снова дам добрый совет всем вексельбергам: раскладывайте яйца по разным корзинам. Формируйте нормальные институты, создавайте систему сдержек и противовесов. Вам же самим спокойнее станет. Кто знает, из какой корзины появится тот самый лебедь?

Позавчера Грузия, вчера Украина, сегодня Молдавия. А завтра?

И посмотрите видеорассказ о событиях в Молдавии Натальи Морарь. Как же жаль, что Россия избавляется от лучших журналистов (но зато Молдавии повезло):

Геннадий Гудков, Telegram