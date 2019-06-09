Проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров предлагают лечить бесплатно 3 9.06.2019, 15:58

Фото: tut.by

Их здоровье будет застраховано за государственный счет.

Постоянно проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года предлагают лечить бесплатно, даже если они никогда не платили здесь налог на обязательное страхование здоровья. Как пишет Delfi со ссылкой на BNS, их здоровье будет застраховано за государственный счет, как и у литовских пенсионеров.

В Сейме Литвы прокладывают путь такие поправки к закону о страховании здоровья, подготовленные «крестьянкой» Видой Ачене, — комитет бюджета и финансов на этой неделе их поддержал. Если их примет Сейм, в бюджете понадобится предусмотреть дополнительно 690 000 евро.

В Литве сейчас проживают около 2000 украинских и белорусских пенсионеров, указал советник отдела министерства соцзащиты Казис Рушинскас.

По словам В. Ачене, подготовить поправки ее побудил до сих пор не осуществленный договор Литвы с Украиной и Беларусью, предусматривающий, что украинцы и белорусы пенсионного возраста должны быть застрахованы обязательным страхованием здоровья, если они постоянно проживают в Литве. Сейчас закон о страховании здоровья этого не предусматривает.

Договор Литвы с Беларусью ратифицирован в 1999 году, с Украиной — в 2001 году.

По заявлению избранного в Сейм «агрария» Валюса Ажуоласа, поправки являются очень актуальными. По его словам, в Литву прибывает все больше украинцев. «Мы привлекли врачей и из Украины, и из Беларуси, и ситуация получается такая, что чаще всего приезжают семьями, привозят родителей-пенсионеров, чтобы там их не оставлять, но эти люди здесь повисают», — говорил на заседании комитета Ажуолас.

В то же время консерватор Миколас Маяускас считает, что такое условие побудит украинцев и белорусов ехать в Литву на постоянное место жительства, чтобы бесплатно лечиться, поскольку здесь «услуги значительно лучше».

Руководитель фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамошунене усомнилась, что качество услуг медицины в Беларуси хуже.

Юристы Сейма поправки критикуют. В выводе департамента права поставлено под сомнение, необходимо ли за государственный счет страховать пенсионеров из другой страны, которые не создавали социально-экономического благополучия Литвы, кроме этого, были бы застрахованы и обеспеченные пенсионеры-иностранцы. Сейчас в Литве застрахованным за государственный счет лицам ежегодно выплачивается по 373,1 евро.

В Литве в данное время проживает около 800 граждан Беларуси и Украины мужского пола старше 60 лет и около 1050 женщин старше 55 лет.