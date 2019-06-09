В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и Мавзолей 8 9.06.2019, 16:12

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Фото: tonkosti.ru

Сообщается об угрозе взрыва на 16 объектах в столице России.

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб столицы. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах, не уточняя точное число зданий.

По данным агентств, во всех объектах работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками. Данные об угрозе взрыва на Красной площади не подтвердились, уточняет ТАСС.

Как позднее сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы, угроза взрыва на 16 объектах в Москве, в том числе в храме Христа Спасителя, Останкинской телебашне и Мавзолее Ленина не подтвердилась, опасные предметы не обнаружили.

В начале июня в Москве также прошла волна сообщений о минировании — за два дня было проверено более 250 объектов, в том числе телецентр «Останкино», здание Госдумы, МИА «Россия сегодня» и несколько отелей. Угроза взрывов не подтвердилась.