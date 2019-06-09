Медики рассказали о супердиете для запуска обмена веществ 9.06.2019, 16:36

Соблюдая эту диету, обмен веществ улучшается, вес уходит, и результат задержится надолго.

После этой диеты важно придерживаться правильного питания, пишет golos.ru.

Принимайте пищу каждые 2,5 -3 часа по 100 -250 г. До 16:00 едим полезные углеводы: все овощи, кроме картошки; фрукты есть до 12-14; виноград желательно есть один раз в день; грейпфрут ешьте вечером; крупы: овсянка, гречка, дикий коричневый рис, цельнозерновой хлеб; сухофрукты — не более 5 шт. до 12-14 часов.

После 16:00 едим только белковую еду: курица, рыба, говядина, творог, кальмары, креветки, белок от яйца, изолят протеина (все это не идет в жир, а разгоняет обмен веществ). Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.