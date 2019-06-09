Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова 9.06.2019, 16:58

Андрей Макаревич

К кампании солидарности, которую начали журналисты, присоединились деятели культуры.

Известные актеры, писатели и музыканты включились в кампанию в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других. Все они выступили со словами поддержки журналиста.

«Я хочу жить в стране, где нет страха, я не хочу бояться», — отметила в видеообращении Хаматова, добавив, что Иван Голунов «должен быть на свободе».

Музыкант Андрей Макаревич призвал сделать «все возможное, чтобы этот беспредел прекратился».

Музыкант Noize MC назвал Голунова одним из лучших журналистов-расследователей «Медузы». «При осуществлении дела [против него], — добавил музыкант, — производятся многочисленные нарушения». «Очевидно, когда власти кто-то неудобен, она готова на самые страшные фальсификации и действия», — заметил Noize MC.

Еще один рэпер, Оксимирон, заявил, что Голунова «жизненно необходимо освободить не только для него самого, его близких и его коллег, но и для всего общества и всей страны». «Если храбрость и дальше будет караться, а подлость поощряться, то будущего нет ни у кого из нас вне зависимости от взглядов и убеждений», — отметил музыкант.

Ранее к кампании в поддержку Голунова также присоединились лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. «Свободу Ивану Голунову!» — заявил он в видеообращении, пожелав корреспонденту «Медузы» «леса, синего неба и речки в рассветах».

Позором задержание Голунова назвал лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. «Я хочу гордиться Россией. А то, что происходит сейчас, — это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России», — сказал он.

Накануне Никулинский районный суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест. Журналиста задержали 6 июня. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в попытке продажи наркотиков. Впоследствии в столичном главке МВД заявили, что у журналиста при себе, а также дома при обыске были найдены запрещенные вещества.

Голунов вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили. Он связывает свое преследование с расследованием связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг.

Кампанию в его поддержку, после того как стало известно, что Голунов находится в СИЗО, начали коллеги корреспондента. Свою позицию по этому поводу высказали редакции РБК, «Медиазоны», «Ведомостей» и других российских средств массовой информации.

7 июня у здания главного управления МВД по столице состоялась серия одиночных пикетов, в которой приняли участие журналисты. Освободить Голунова тогда, в частности, потребовали Павел Каныгин, Илья Азар («МОХ»), Андрей Борзенко, Александр Поливанов («Такие дела»), Виктория Ивлева, Ильдар Сандреев, Григорий Туманов («Батенька, да вы трансформер») и писатель Виктор Шендерович. На следующий день пикеты продолжились у здания Никулинского суда.