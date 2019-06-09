«Баста!»: Беларусь ждут интересные события 4 9.06.2019, 17:08

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Нам есть, чем гордиться.

Когда смотришь на кадры протестов в Казахстане, становится понятно, почему борцы за свободу из многих авторитарных стран по-доброму завидуют белорусам. Им есть с чем сравнивать, пишет телеграм-канал Баста!

Десятки тысяч участников акций протеста против фальсификации выборов. Марши Свободы, Площади и палаточный городок на Октябрьской. «Тунеядские» протесты, охватившие полсотни городов страны. Защита Куропат, которая продолжается уже больше года. Брестчане, вызвавшие сегодня «на ковер» поставленного диктатором «мэра».

Все это — демонстрация силы и возможностей белорусского народа. Кадры с акций протеста на корню уничтожают миф о нашей «памяркоўнасці». Как бы не старались фальсификаторы от власти, героические партизанские гены белорусов им не задушить. Нам есть, чем гордиться. Нам есть, с кого брать пример.

Нас ждут интересные события.

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