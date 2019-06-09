Польша возобновила транзит российской нефти по «Дружбе» 1 9.06.2019, 17:57

Но ввела механизм непрерывного контроля над качеством поступающего из Беларуси сырья.

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN возобновил транзит чистой российской нефти в пункте приема «Адамово» на польско-белорусской границе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что при восстановлении работы участка «Дружбы» польская сторона ввела механизм непрерывного контроля над качеством поступающего из Беларуси сырья. Пока поставки нефти будут осуществляться «в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN», говорится в заявлении.

Накануне белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что вернул в Россию 450 тысяч тонн загрязненной нефти. Оператор заменил ее сырьем, соответствующим ГОСТу.

В конце апреля «Белнефтехим» обнаружил серьезное превышение хлорорганических соединений в поступающим из России сырье. После этого транзит по нефтепроводу «Дружба» приостановили Беларусь, Польша и ряд других стран. В мае стало известно о поступлении в Беларусь качественной нефти из России.