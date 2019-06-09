Зеленский на съезде «Слуги народа»: Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут 1 9.06.2019, 18:01

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Фото: unian

В парламент надо идти не ради обогащения или неприкосновенности.

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" идут в Верховную Раду, чтобы "установить новую систему", заявил 9 июня на съезде партии в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт "Гордон".

"Слуга народа" – это, кстати, не бренд. Это – наше мировоззрение. Это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами… Но мы сделали только первый небольшой шаг, это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделали это вместе, мы сделаем это еще раз", – сказал Зеленский.

Он добавил, что люди, которые будут баллотироваться в парламент от партии "Слуга народа", идут в Раду не ради неприкосновенности, потому что она будет отменена.

"Они не идут отбывать номер, так как за кнопкодавство мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, потому что за это мы будем сажать", – добавил Зеленский.

9 июня в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко прошел съезд политической партии "Слуга народа". На нем представили первую двадцатку списка партии по общегосударственному округу и ряд кандидатов по мажоритарным округам.

На 21 июля в Украине назначены досрочные выборы в Верховную Раду. Они должны пройти по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему выборов (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 – по мажоритарной), закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер.