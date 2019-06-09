закрыть
9 июня 2019, воскресенье, 18:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Самый смешной авианосец

5
  • 9.06.2019, 18:18
  • 1,761

«Адмирал Кузнецов» снова стал героем новостных лент.

Во дни тревог, когда коварное НАТО начинает на Балтике учения, российский дымоходный авианосец «Адмирал Кузнецов» снова стал героем новостных лент, пишет телеграм-канал СерпомПо

Да-да, вы, наверное, догадались – опять нужны дополнительные деньги на ремонт, сроки возвращения «Кузнецова» в строй сдвигаются.  

Требуется еще одно «докование», но плавучего дока, как мы понимаем, больше нет – утонул при предыдущем ремонте «Адмирала», уронив на прощание кран на палубу авианосца. 

В общем, как говорил Остап, «давай деньги, деньги давай». И тогда, может быть, в 2021 году, мы укрепим нашу оборону вставшим на волну «Кузнецовым». 

Предлагаем начальству флота поддержать юмористический образ «Адмирала Кузнецова» - проводить на его палубе концерты Петросяна, Хазанова – давать их в эфир Первого канала. Пока наш кашляющий дымом корабль не встанет в строй. 

Народ у нас любит посмеяться. И авианосец «Адмирал Кузнецов» завоевал у него репутацию самого веселого, почти домашнего существа. И зовут его часто «Кузей», словно любимого пса, которого так приятно погладить по голове и почесать за ушами.


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип