Самый смешной авианосец 5 9.06.2019, 18:18

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«Адмирал Кузнецов» снова стал героем новостных лент.

Во дни тревог, когда коварное НАТО начинает на Балтике учения, российский дымоходный авианосец «Адмирал Кузнецов» снова стал героем новостных лент, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Да-да, вы, наверное, догадались – опять нужны дополнительные деньги на ремонт, сроки возвращения «Кузнецова» в строй сдвигаются.

Требуется еще одно «докование», но плавучего дока, как мы понимаем, больше нет – утонул при предыдущем ремонте «Адмирала», уронив на прощание кран на палубу авианосца.

В общем, как говорил Остап, «давай деньги, деньги давай». И тогда, может быть, в 2021 году, мы укрепим нашу оборону вставшим на волну «Кузнецовым».

Предлагаем начальству флота поддержать юмористический образ «Адмирала Кузнецова» - проводить на его палубе концерты Петросяна, Хазанова – давать их в эфир Первого канала. Пока наш кашляющий дымом корабль не встанет в строй.

Народ у нас любит посмеяться. И авианосец «Адмирал Кузнецов» завоевал у него репутацию самого веселого, почти домашнего существа. И зовут его часто «Кузей», словно любимого пса, которого так приятно погладить по голове и почесать за ушами.