Александр Глеб: Жена говорит, что я должен остановиться 4 9.06.2019, 18:28

Александр Глеб

Полузащитник рассказал о возможном продолжении карьеры.

Интервью с Александром Глебом публикует stuttgarter-nachrichten.de.

– Честно говоря, я пока не знаю. Мой контракт с БАТЭ истек. Светлана, моя жена, говорит, что я должен остановиться. Я поддерживаю форму и жду, трансферное окно закрывается в конце июля. Может быть, что-то произойдет, тогда я поиграю еще несколько месяцев до конца сезона. Может быть, я получу тренерскую лицензию, посмотрим.

- Тогда у вас появится время для семьи и рыбалки.

– (смеется) Точно, в Германии меня не пускали на озеро. Все так сложно.

- Нужна лицензия на рыбалку.

– Да. Здесь я просто иду к водоему.