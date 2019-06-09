Россия не хочет платить взнос в Совет Европы 1 9.06.2019, 18:38

Российская делегация требует полного восстановления в правах.

Первый вице-спикер РФ Александр Жуков рассказал о "позитивных сигналах" о том, что российская делегация может вскоре вернуться в ПАСЕ.

Россия уплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ, заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента в интервью ТАСС.

"Россия должна быть восстановлена полностью в правах, и тогда все вопросы, в том числе финансовые, будут решены", - подчеркнул парламентарий. В связи с этим он указал на "определенные позитивные сигналы", которые исходят от ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими с января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Как отмечает Цензор.нет, сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.