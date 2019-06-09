Порошенко готов стать премьер-министром Украины 9.06.2019, 18:45

Петр Порошенко

Произойти это может в случае победы его партии на выборах.

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.

Об этом он заявил в комментарии "Громадському" во время съезда партии.

На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, он ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то — да", - сказал Порошенко.

В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.