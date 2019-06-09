Как немецкий вратарь мастерски обыграл белорусского полузащитника 1 9.06.2019, 18:55

2,346

Мануэль Нойер

Уникальное видео матча Германия — Беларусь.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Беларуси переиграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.

Голкипер вышел из ворот и встретил соперника у углового флажка. Он сумел переиграть Ковалева и отдать мяч игрокам своей команды.

"Бавария" оценила действия своего вратаря.

Manuel Neuer just ended this mans career 💀 pic.twitter.com/LRBAiye6Q5 — Stu Holden (@stuholden) June 8, 2019

– Либеро-Ману вернулся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.