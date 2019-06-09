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Как немецкий вратарь мастерски обыграл белорусского полузащитника

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  • 9.06.2019, 18:55
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Мануэль Нойер

Уникальное видео матча Германия — Беларусь.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Беларуси переиграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.

Голкипер вышел из ворот и встретил соперника у углового флажка. Он сумел переиграть Ковалева и отдать мяч игрокам своей команды.

"Бавария" оценила действия своего вратаря.

– Либеро-Ману вернулся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.


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