Как немецкий вратарь мастерски обыграл белорусского полузащитника

Как немецкий вратарь мастерски обыграл белорусского полузащитника1
- 9.06.2019, 18:55
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Уникальное видео матча Германия — Беларусь.
Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Беларуси переиграл полузащитника команды соперника Юрия Ковалева.
Голкипер вышел из ворот и встретил соперника у углового флажка. Он сумел переиграть Ковалева и отдать мяч игрокам своей команды.
"Бавария" оценила действия своего вратаря.
Manuel Neuer just ended this mans career 💀 pic.twitter.com/LRBAiye6Q5— Stu Holden (@stuholden) June 8, 2019
– Либеро-Ману вернулся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Manu der Libero is back! 👀@Manuel_Neuer #MiaSanMia pic.twitter.com/azEeV3HYQa— FC Bayern München (@FCBayern) June 8, 2019