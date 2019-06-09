Белорусские учителя на каникулах едут в Польшу щипать кур и собирать клубнику 32 9.06.2019, 18:59

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Фото: uza.uz

Это нормально?

Как жить учителю в нашем государстве, задается вопросом преподаватель Сергей Ольшевский.

Он опубликовал в соцсети переписку с коллегой, поделившейся историей из жизни коллег-учителей, которые в отпуске планируют ехать на заработки в соседнюю страну.

Скриншот из Фейсбука Сергея Ольшевского

Как пишет «Солидарность», мнения подписчиков разделились. Некоторые считают: хорошо, что есть возможность уехать.

«В 90-е многие с высшим образованием баулы из Польши возили, а кандидаты наук после лекций на Ждановичах одеждой торговали. Главное, чтобы высшее образование человека не ограничивало в жизни».

Другие пишут, что не школой единой сыт педагог, ссылаясь на возможность подработки.

«А репетиторство уже отменили в стране? 30 рублей в месяц налога — и вуаля».

Не все согласны с таким подходом.

«Репетиторство говорите? А как насчет права нормального человека отработать свою нагрузку и прийти домой отдохнуть перед следующим рабочим днем? И с семьей пообщаться-покормить-выслушать? Нет? Белорусский учитель права не имеет по-вашему? Как и чему научит такой вот замотанный учитель?»

Часть аудитории полагает, что учителя сами сделали свой выбор: работа за бесценок и подработка на лето в Польше.

«Значит, их это устраивает».

«Я не понимаю, для чего изначально было делать такой выбор, понимая, что данная работа не оплачивается. Продолжать сидеть ровно, работать в СШ, во всем потакать тем, кто тебя унижает. Контролировать сдачу денег на еду класса, выполнять госзаказы по посещаемости выборов, странных концертов... И при этом «чето мало плотют».

«Как и дальше — рисовать протоколы выборов и получать свои 30 серебренников».

Один из подписчиков высказался резко: «Клобук не делает монахом. Половине наших учителей надо ощипывать кур, а не преподавать. Причём большей половине».