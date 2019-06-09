закрыть
9 июня 2019, воскресенье, 20:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Шон Симпсон: Проживание в коммунистической Беларуси стало большим опытом

4
  • 9.06.2019, 19:22
  • 2,191
Фото: xsport.ua

Бывший замгендиректора минского «Динамо» - о непростой жизни в стране.

Канадский менеджер Шон Симпсон, который работает на радио TSN1200 в Оттаве, рассказал о своем этапе карьеры в Беларуси.

Напомним, что в марте 2009-о Симпсон был назначен заместителем тогдашнего гендиректора минского «Динамо» Александра Белого и плотно занимался формированием состава, пишет hockey.by.

«10 лет назад я припарковал машину на бостонской стоянке и прыгнул в самолет до Минска, что в Беларуси. По прибытии я встретился с президентом страны и министром внутренних дел, прежде чем заступить на должность генменеджера клуба КХЛ – минского «Динамо». А затем провел лето в одиночестве, создавая команду.

Проживание в коммунистической Беларуси стало большим жизненным опытом. В наш штаб входили Глен Хэнлон, Дэйв Льюис, Влади Цыплаков, Микаэль Ленер и Питер Твист.

Как сказал бы Льюис, мы должны написать об этом книгу, но нам никто не поверит. 

Отличные люди и хорошая жизнь, если у вас есть деньги. Для остальных непросто», – заявил Симпсон.


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип