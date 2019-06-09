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Выпускник из Барановичей решил продать свою золотую медаль

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  • 9.06.2019, 19:32
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Фото: tut.by

Цена в 400 рублей не окончательная – покупателю предоставлена возможность поторговаться.

Необычное объявление появилось на одной из торговых онлайн-площадок Беларуси: выпускник из Барановичей решил продать свою золотую медаль, полученную после окончания школы, пишет virtualbrest.by.

Предложение о реализации медали было размещено в воскресенье 9 июня на сайте "Куфар". "Меняю новую золотую медаль Министерства образования РБ выпускника школы 2019 года на новый мобильный телефон Redmi 6 Рro", – говорится в сообщении.

Его автор также не против продать свою медаль по стоимости данного смартфона – за 400 рублей. При этом выпускник уточняет, что эта цена не окончательная – покупателю предоставлена возможность поторговаться.

Выпускные по всей Беларуси прошли накануне: в субботу 8 июня в школах страны состоялись торжественные линейки, на которых абитуриенты попрощались с учителями. Уже на следующей неделе в республике для выпускников начнется централизованное тестирование.


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