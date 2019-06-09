Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдовы 9.06.2019, 19:42

С таким заявлением выступили еврокомиссары Могерини и Хан.

Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые 8 июня парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции, говорится в заявлении еврокомиссара Йоханнеса Хана и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Европейский союз готов работать с новым правительством Молдовы. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара Йоханнеса Хана и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, опубликованом 9 июня на сайте Европейской службы внешних связей.

"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение к верховенству права и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова", – говорится в заявлении.

ЕС призвал к спокойствию и сдержанности в связи с решениями, принятыми парламентом Молдовы накануне.

"Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", – добавили Могерини и Хан.

24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы. Явка составила 49,22%. По многомандатному округу Партия социалистов получила 31,15%, проевропейский блок Acum – 26,84%, правящая Демократическая партия – 23,62%, партия "Шор", чьей идеологией является борьба за права нацменьшинств, – 8,32%.

8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству Молдовы, президентИгорь Додон должен немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы.

Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.

8 июня на экстренном заседании парламента Молдовы депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

9 июня Конституционный суд Молдовы решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Молдовы Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы, так как законодательный орган страны не смог в течение 90 дней назначить правительство.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.