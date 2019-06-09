Более 6 тысяч журналистов требуют немедленно освободить Ивана Голунова 1 9.06.2019, 20:12

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Иван Голунов

В России проходит беспрецендентная кампания солидарности.

Более шести тысяч работников СМИ поставили свои подписи под открытым письмом с требованием немедленного освобождения корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Обращение к МВД, прокуратуре и следственному комитету появилось в субботу на сайте Профсоюза журналистов, сообщает Радио Свобода.

Аналогичную петицию на сайте change.org к середине воскресенья подписали более ста десяти тысяч человек.

В воскресенье в Москве также проходят пикеты в поддержку Голунова. Коллеги журналиста, активисты общественных организаций и просто неравнодушные люди вышли к зданию главного следственного управления МВД России на Новослободской улице, к зданию главного управления МВД по Москве на Петровке, а также к станции метро "Чистые пруды". Пикеты на Новослободской друзья и коллеги Голунова объявили ежедневными – до тех пор, пока уголовное преследование в отношении него не будет прекращено.

Издание "Медуза" продолжает публиковать видеообращения, которые записывают в поддержку арестованного журналиста известные деятели культуры и общественные деятели. Среди тех, кто требует освобождения Голунова – музыканты Борис Гребенщиков, Роман Билык, Юрий Шевчук и Андрей Макаревич, рэпер Oxxymiron, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Глуховский, режиссёр Андрей Звягинцев, актрисы Юлия Ауг и Чулпан Хаматова, телеведущие Леонид Парфёнов и Владимир Познер, бизнесмен Евгений Чичваркин, правозащитница Ольга Романова и многие другие.

Издатель "Медузы" Галина Тимченко назвала кампанию солидарности с арестованным журналистом "беспрецедентной".

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В течение суток ему не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката, а также применяли к нему силу. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 грамма, а по месту жительства – вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 грамма.

Московская полиция распространила восемь фотографий нарколаборатории, которая якобы находилась в квартире Голунова. После того, как коллеги и друзья журналиста стали публиковать снимки, сделанные в его реальной квартире, стало понятно, что эта информация является подлогом. В ответ полицейские сначала заявили, что распространенные фотографии сделаны в другом месте, но они связаны с Голуновым, а затем признали, что к журналисту они не имеют вообще никакого отношения и "произошла путаница".

Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование в отношении себя он связывает с расследованием о похоронном бизнесе, которое он должен был опубликовать со дня на день. Одними из действующих лиц расследования являются высокопоставленные сотрудники ФСБ.

Следствие просило суд отправить журналиста под стражу. Вечером в субботу возле здания Никулинского суда Москвы, где проходило заседание по мере пресечения, в поддержку Голунова собрались сотни москвичей. Во многих городах России прошли пикеты в его поддержку. По итогам Никулинский суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Комментаторы отмечают, что избрание такой относительно мягкой меры пресечения по статье о сбыте наркотиков необычно, и связывают это с общественным резонансом.