Еврейская пара из Англии поставила абсолютный рекорд совместной жизни 2 9.06.2019, 20:25

Хелен и Морис Кай

Фото: isralove.org

87 лет вместе!

Согласитесь, что в настоящее время количество семейных пар, проживших долгую счастливую семейную жизнь, стремительно сокращается. Даже те, кто прожили в браке от одного до трех десятилетий, расстаются часто с обидой друг на друга. Современная молодежь и вовсе бьет рекорды разводов, не проживая вместе и пяти лет.

Тем более удивительно, что в мире есть еврейская пара, живущая в Великобритании, которая счастлива в супружестве уже 87 лет! Морис и Хелен Кай – настоящие долгожители. Они преодолели 100-летние юбилеи. Сейчас им по 105, и пара продолжает радовать друг друга теплыми улыбками и взглядами, пишет isralove.org.

Каждый день рождения семьи Морис и Хелен отмечают вместе со своими двумя детьми, 7 внуками и 6 правнуками. Не был исключением и 87-летний юбилей, который пара отмечала в собственном гостеприимном доме, где родственники устроили им настоящий праздник. Особенно старались развлечь прадедушку и прабабушку самые младшие члены семьи, к которым Морис и Хелен очень привязаны. Их дочь Тина считает, что родители воодушевляют находящихся рядом, поэтому родные им люди ощущают себя возле них благословенным

В свое время влюбленные молодые люди готовы были к бракосочетанию, однако им пришлось ждать целый год, соблюдая старинную еврейскую традицию, согласно которой первой должна выйти замуж старшая сестра. Встреча юноши и девушки состоялась в то время, когда Морис трудился в фирме отца Хелен, будучи торговым агентом. После женитьбы он продолжал там работать, пока не разбомбили два их магазина. В период Второй мировой войны воевал против фашизма. По ее окончании пара отправилась в английский городок Борнмут, где и проживает до сих пор. В семье родилось четверо малышей, но выжило только двое.

Морис в одном из интервью журналистам признался, что секретом столь долгой и счастливой совместной жизни является то, что практически всегда он соглашался со своей любимой женой.