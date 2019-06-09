Андрей Кравченко готов снова ехать на Олимпиаду 9.06.2019, 20:41

Андрей Кравченко

Серебряный призер Олимпиады-2008 готовится выполнять норматив на Олимпийские игры.

Андрей Кравченко поделился эмоциями после победы в десятиборье на Кубке Беларуси по легкоатлетическим многоборьям.

- Первое многоборье спустя пять лет, и оно было таким тяжелым, что я даже не знаю, как выдержал его. Я не знал чего ожидать, и к этому старту мы специально не готовились. Витебск встретил, конечно, сурово: все время встречный ветер, невыносимо жарко... Было тяжело, но я очень рад, что выполнил все виды, что у меня все цело и без травм.

Некоторые виды получились, некоторые совсем нет, но этому, в принципе, есть вполне логичное объяснение. В среду я уехал в Гомель нести факел II Европейских игр, и буквально за два дня проехал 1500 км. И за день я уже не успел восстановиться, был опустошенный. Но даже с такими обстоятельствами набрал под 8000 очков...

Думаю, если отдохнуть и восстановиться, то уже в этом году можно выполнять норматив на Олимпийские игры. А сейчас будем готовиться к командному чемпионату Европы по многоборьям. Хочу сказать большое спасибо тренерам — Виктору Николаевичу Мясникову и Геннадию Владимировичу Сухареву. И, конечно, самая большая благодарность моей девушке Яне! А также без Паши Лыжина, массажиста, было бы очень сложно все это осуществить, за что ему огромное спасибо! — цитирует Кравченко пресс-служба БФЛА.