Первая сотня Зеленского: озвучен список партии «Слуга народа» 9.06.2019, 20:46

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Стало известно, кто попал в списки партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Съезд партии прошел в воскресенье, 9 июня, в киевском Ботаническом саду имени Гришко.

Еще до начала съезда Владимир Зеленский пообещал, что будет назван список из 100 фамилий. Эти люди стали членами его партии, которые будут баллотироваться в Верховную Раду по спискам политсилы и по мажоритарным округам. Зеленский уточнил, что это эксперты в разных сферах, представители разных регионов, люди, попавшие в список через интернет-отбор.

Президент уверен, что этот список «всем понравится».

Позже началось оглашение самих имен.

1. Дмитрий Разумков

2. Руслан Стефанчук, представитель президента в ВР

3. Ирина Венедиктова, эксперт судовой системы

4. Давид Арахамия, предприниматель, волонтер

5. Галина Янченко, эксперт по антикоррполитике

6. Михаил Федеров, руководитель диджитал направления партии, советник президента

7. Александр Корниенко, руководитель предвыборного штаба

8. Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому законодательству

9. Александр Ткаченко, гендиректор 1+1

10. Жан Беленюк, спортсмен

11. Бабак Сергей, эксперт Зе-команды по вопросам образования.

12. Криклий Владислав, кандидат экономических наук

13. Шуляк Елена, эксперт в сфере девелопмента и строительства

14. Наталуха Дмитрий, общественный и политический деятель, правозащитник

15. Ясько Елизавета, культурный деятель, кинородюсер. Представитель Украины в Оксфорде

16. Оржель Алексей, эксперт в сфере топливоэнергетического комплекса

17. Герус Андрей, эксперт по вопросам энергетики

18. Радуцкий Михаил, эксперт в сфере медицины, основатель клиники «Борис».

19. Монастырский Денис, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы, помощник депутата Антона Геращенко.

20. Гетьманцев Даниил, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковской права

21. Малюська Денис Леонтьевич

22. Лерус Гео Баградович

23. Кальченко Сергей Витальевич

24. Ткаченко Максим Николаевич

25. Чернев Егор Владимирович

26. Юраш Святослав Андреевич

27. Сушкой Павел Николаевич

28. Верещук Ирина Андреевна

29. Курбаков Александр Николаевич

30. Коробкова Елена Анатольевна

31. Диденко Юлия Адександровна.

32. Спивак Дмитрий Павлович

33. Солончук Дмитрий Викторович

34. Ананченко Михаил Олегович

35. Коваленко Анна Николаевна

36. Неклюдов Владлен Михайлович

37. Кривошеев Игорь Сергеевич

38. Ионош Сергей Константинович

39. Завитневич Александр Михайлович

40. Гусев Юрий Вениаминович

41. Воронов Владимир Анатольевич

42. Арестов Юрий Юрьевич

43. Кисель Юрий Григорьевич

44. Галачук Вадим Сергеевич

45. Ковалев Артем Владимирович

46. Стернечук Виталий Александрович

47. Михайлюк Галина Олеговна

48. Бабий Роман Вячеславович

49. Ткачура Александр Анатольевич

50. Новосад Анна Игоревна

51. Культенко Артем Валерьевич

52. Марусяк Олег Романович

53. Кириченко Николай Александрович

54. Третьяков Галина Николаевна

55. Халимон Павел Витальевич

56. Мошинец Ольга Владимировна

57. Салодуха Ольга Валерьевна

58. Коваль Ольга Владимировна

59. Загорулько Алина Леонидовна

60. Бондаренко Олег Владимирович

61. Крячко Михаил Валерьевич

62. Бардина Марина Олеговна

63. Марченко Людмила Ивановна

64. Юнаков Иван Сергеевич

65. Володина Дарина Артемовна

66. Богданова Наталья Николаевна

67. Савченко Ольга Станиславовна

68. Гринчук Оксана Анатольевна

69. Козак Владимир Васильевич

70. Лысюк Андрей Александрович

71. Сова Александр Георгиевич

72. Панченко Ирина Сергеевна

73. Боярчук Роман Михайлович

74. Ватрас Владимир Антонович

75. Мулик Роман Миронович

76. Тарасов Олег Сергеевич

77. Костюх Анатолий Вячеславович

78. Брагар Евгений Вадимович

79. Безгин Виталий Юрьевич

80. Гутцайт Вадим Маркович

81. Салитчук Александр Вячеславович

82. Карбаджак Роман Юрьевич

83. Репина Элла Анатольевна

84. Пушкаренко Арсений Михайлович

85. Заблоцкий Мариан Богданович

86. Клочко Андрей Андреевич

87. Овчинникова Юлия Юрьевна

88. Мережко Александр Александрович

89. Чернюх Игорь Иванович

90. Устенко Алексей Олегович

91. Кабанов Александр Евгеньевич

92. Вениславский Федор Владимирович

93. Булах Лада Валентиновна

94. Петруняк Евгений Васильевич

95. Мариковский Александр Валерьевич

96. Федиенко Александр Павлович

97. Мотовиловец Андрей Викторович

98. Колесник Анна Сергеевна

99. Богуцькая Елизавета Петровна