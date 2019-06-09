Гарри Каспаров: В России появляется ядро оппозиции, готовое действовать
- 9.06.2019, 20:52
В Литве завершился VII Форум Свободной России.
В своей заключительной речи сооснователь Форума Гарри Каспаров отметил, что Форум обсуждает те темы, на которые в России наложено табу.
"Работа Форума продолжается. Мне кажется, что на этом Форуме мы достигли консенсуса по многим вопросам", – сказал Каспаров.
Он отметил, что разные люди приходят к соглашению по тому самому транзиту власти, пишет kasparov.ru.
"Впервые, мне кажется, в условиях современной оппозиции в России появляется такое ядро, готовое действовать совместно для транзита России из нынешнего ее катастрофического в нормальное сообщество цивилизованных стран", – заметил политик.
Он добавил, что организаторы не откажутся от традиции проводить его в конце года.
"Я не сомневаюсь, что снова с вами встретимся". – заявил Каспаров.
Напомним, что VII Форум свободной России проходил в Тракае 8-9 июня. В нем принимали участие оппозиционные политики, деятели культуры, региональные активисты и многие другие.