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Добровольцы восстанавливают памятник на могиле отца Янки Купалы

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  • 9.06.2019, 21:07
ФОто: facebook.com/ilaryien.trusau

Властям до памятника нет дела.

Волонтеры и активисты из «Молодого фронта» благоустраивают могилу Доминика Луцевича, отца народного поэта Беларуси Янки Купалы.

Могила находится в деревне Корень Логойского района. Сегодня волонтеры покрасили части памятного знака, следующий этап - восстановление плиты под знаком и ограждениt. Деньги на благоустройство были собраны через краундфандинг.

Об этом сообщил в Фейсбуке молодежный активист Илларион Трусов.

Благоустроить могилу планируется к 13 июня - дню святого Антония (в этот день местные жители идут на кладбище, чтобы почтить память умерших).

ФОто: facebook.com/ilaryien.trusau

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