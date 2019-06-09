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Белорусские журналисты пикетировали российское посольство

  • 9.06.2019, 21:26

Журналисты «Белсата» провели у российского посольства в Варшаве акцию солидарности с задержанным Иваном Голуновым.

Об этом телеканал сообщает в Фейсбуке.

Российского журналиста Ивана Голунова суд в Москве отправил под домашний арест до 7 августа. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В суде журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за его расследования о похоронном бизнесе в России. Коллеги журналиста также уверены, что преследование Голунова связано с его журналистскими расследованиями.

В поддержку Голунова выступают журналисты, политические и культурные деятели, люди по всему миру.

Более шести тысяч сотрудников СМИ поставили свои подписи под открытым письмом с требованием немедленного освобождения Голунова. Обращение к МВД, прокуратуре и следственному комитету появилось в субботу на сайте Профсоюза журналистов.

Аналогичную петицию на сайте change.org подписали более ста десяти тысяч человек.


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