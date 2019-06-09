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«Выборы» в Казахстане: задержаны более 500 человек

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  • 9.06.2019, 21:38
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В Казахстане прошли акции протеста против фальсификаций выборов.

В Казахстане в день «президентских выборов» задержаны сотни участников акций протеста. Об этом сообщают корреспонденты агентства France Presse в столице страны Нур-Султане и в Алматы.

В акциях протеста - крупнейших в Казахстане за последние три года - приняли участие несколько тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку бойкота выборов. Протесты проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент". Их участники утверждают, что выборы не являются честными и свободными. Власти заявили, что задержанных около сотни. Независимые источники заявляют о задержании более 500 человек.

Полиция на некоторое время задержала двух журналистов Радио Азаттык (Казахской службы Радио Свобода) и журналистов France Presse.

Президентские выборы в Казахстане - первые в истории страны, в которых в качестве кандидата не принимает участие Нурсултан Назарбаев.

78-летний Назарбаев, который правил Казахстаном почти три десятилетия, в марте подал в отставку, сохранив в руках значительную власть. Исполняющим обязанности президента стал глава сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Партия Назарбаева выдвинула его кандидатом в президенты, он считается фаворитом выборов. Всего в выборах участвуют семь кандидатов.

По данным Центризбиркома Казахстана, к 18 часам по местному времени явка превысила 72 процента. По официальным данным, на выборах 2015 года явка была более 95 процентов.


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