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Надаль в 12-й раз в карьере выиграл Ролан Гаррос

  • 9.06.2019, 21:43
Рафаэль Надаль

По общему количеству Шлемов Надаль сохраняет второе место вслед за Роджером Федерером.

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции 2019, победив в финале Доминика Тима в четырех сетах – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Соперники провели на корте чуть более 3 часов. В первой партии Тим вышел вперед с брейком 3:2, после чего четыре гейма подряд в свой актив записал Надаль. Во втором сете шла равная борьба и только при счете 5:6 на подаче Надаля австриец воспользовался первым сетболом.

Это, похоже, только разозлило Надаля, который за следующие два сета позволил сопернику взять всего 2 гейма, завоевав 12-й трофей Ролан Гаррос и 18-й титул Большого шлема.

33-летний испанец стал первым игроком, бравшим одиночный титул на одном турнире Большого шлема 12 раз.

По общему количеству Шлемов Надаль сохраняет второе место вслед за Роджером Федерером (20 титулов).


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