Из Беларуси в РФ под видом косметики везли контрабандные яблоки 4 9.06.2019, 21:49

Поставляемые в обход санкций продукты были уничтожены.

В районе деревни Долосцы Себежского района Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни было задержано два автомобильных транспортных средства, осуществлявших незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, пишет iluki.ru.

На одну из машин были представлены товаротранспортные сопроводительные документы, согласно которым в Российскую Федерацию осуществлялся ввоз косметики.

При проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены свежие яблоки и овсяные хлопья без фитосанитарных сертификатов с маркировочными этикетками, согласно которым странами происхождения яблок являются Молдова и Республика Беларусь, а овсяных хлопьев – Республика Беларусь.

Свежие яблоки, общим весом 41,6 тонн, и 147,5 килограммов овсяных хлопьев изъяты из оборота и уничтожены механическим путем на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.