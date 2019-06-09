Женщины, стоящие внимания: бесстрашные шпионки западного фронта Второй мировой войны 9.06.2019, 22:04

Секретная армия Уинстона Черчилля.

Высадка союзных войск в Нормандии, известная также как "День Д", состоялась 6 июня, 75 лет назад.

Среди многих организаций, участвовавших в ее подготовке, было и британское Управление специальных операций (УСО).

Созданная Уинстоном Черчиллем в 1940 году, его секретная армия была призвана совершать саботаж и диверсии, чтобы ослабить позиции немецких захватчиков, передает BBC.

Однако спустя два года после своего создания расположенная на Бейкер-стрит штаб-квартира УСО не могла похвастаться достижением поставленных целей.

В своей книге "Девушки "Дня Д": Шпионки, которые вооружили Сопротивление, саботировали нацистов и помогли выиграть Вторую мировую войну" Сара Роуз пишет о том, что в 1942 году союзные войска терпели поражение.

Немецкое наступление, казалось, было не остановить, а все мужчины, способные держать в руках оружие, уже были на фронте.

От руководства УСО требовалось действенное, а главное неожиданное для врага решение, которое могло бы помочь переломить ситуацию.

Таким решением стали женщины-шпионки: смелые, решительные, бесстрашные и главное - незаметные для противника.

Немцы поначалу не видели в девушках опасности, крайне редко их обыскивали и позволяли им относительно свободно передвигаться по оккупированным территориям.

По словам капитана Селвина Джепсона, именно он предложил привлечь в агентурную сеть женщин.

Поначалу его идею поддержала только глава Сестринского йоменского корпуса первой медицинской помощи (именно его форму многие разведчицы позднее носили для прикрытия).

Однако позже сам Черчилль дал капитану небывалые для его ранга полномочия в подготовке разведчиц.

Джепсон отмечал, что женщины справлялись с работой гораздо лучше мужчин, потому что были психологически приспособлены к действиям в тылу врага.

"Скрытные, привыкшие к изоляции, они обладали в одиночестве хладнокровием и мужеством, тогда как мужчинам для успешной работы требовался напарник", - говорил капитан.

Только в секции "F" во Франции работало 39 агентов-женщин. 13 из них погибли.

Проходя обучение в специальных школах Англии и Шотландии, многие из них до конца не понимали, что именно их ожидает.

Будучи секретной организацией, о которой знали единицы, УСО не могло рисковать и посвящать в подробности предстоящих операций всех, кого они изначально готовили.

О настоящей цели подготовки узнавали только те, кто успешно ее проходил.

Почти всех разведчиц, по словам Джепсона, объединяла ненависть к нацизму. Они были готовы на все, чтобы успешно выполнить задание.

К моменту присоединения к УСО многим девушкам было не более 25 лет. Они были из разных стран и сословий.

У каждой были мечты и планы, кто-то успел выйти замуж и родить детей, кому-то еще в юношестве пришлось бежать от немецкой оккупации.

Одним в итоге пришлось убивать, другим - быть убитыми. Война изменила их жизни, а они помогли изменить ход войны.

"Хромая леди", за которой охотились нацисты

Вирджиния Холл была награждена американским крестом "За выдающиеся заслуги", Военным крестом за заслуги перед Францией и стала почетным членом Превосходнейшего ордена Британской империи

Фото: CIA

До недавнего времени о Вирджинии Холл было известно очень мало. Опубликованная этой весной книга Сони Пурнелл "Женщина, не стоящая внимания", подробно рассказала о жизни загадочной "Хромой леди".

Вирджиния Холл родилась в 1906 году в семье американского банкира. Непохожая на девочек своего сословия, настоящий сорванец и прирожденный лидер, она мечтала стать дипломатом и отправиться на работу в далекие страны.

Со знанием трех иностранных языков - французского, итальянского и немецкого - в 20 лет Холл оказалась в Европе. Там она училась и работала клерком в американских дипломатических миссиях в Варшаве, Венеции и Измире в надежде пробиться в дипломаты.

Однако в то время на эту должность женщин не назначали, делать исключение для Вирджинии никто не собирался. Несчастный случай и вовсе поставил крест на мечтах молодой девушки.

Во время охоты, когда Холл было 27 лет, она случайно прострелила себе ногу. В результате образовалась гангрена, от которой девушка чуть не умерла. Для спасения жизни врачам пришлось ампутировать часть ноги ниже колена.

Так у Холл появился деревянный протез с алюминиевой ступней, который она назвала "Катберт". Так она получила прозвище "Хромая леди", когда стала одной из самых опасных для нацистов разведчиц. Мечта о дипломатической карьере реализовалась в неожиданной для нее форме.

Как пишет Пурнелл в своей книге, желание быть полезной, делать что-то важное и значимое привело Холл в 1940 году во Францию на фронт, где она стала работать водителем кареты скорой помощи в качестве волонтера.

С началом гитлеровской оккупации она уехала в Испанию, где познакомилась с агентом, который предложил ей присоединиться к УСО.

Под легендой репортера New York Post она вернулась во Францию, чтобы организовать агентурную сеть сопротивления нацистам.

Желание быть полезной, делать что-то важное и значимое привело Вирджинию Холл в 1940 году на фронт

Фото: CIA

Не ожидая помощи извне, Холл вербовала работниц местного борделя, которые шпионили за своими немецкими клиентами. Пока те спали, они фотографировали важные документы для Лондона.

Вскоре в агентурную сеть Холл привлекла сотрудников железной дороги и даже членов правительства. Все они стали основой будущей секретной армии.

Саботаж, побеги заключенных из тюрем, облавы и убийства, которые совершали партизаны, значительно подрывали силы врага.

Вскоре Холл стала самым опасным агентом, которого разыскивало гестапо. Ее хромота была им тоже известна, поэтому шпионке приходилось передвигаться с особой осторожностью, чтобы никоим образом себя не выдать.

В ноябре 1942 года Холл все же пришлось бежать из Франции в Испанию. Ее путь лежал через Пиренеи, где с трудом проходят и на здоровых ногах.

В сообщении, которое она смогла с гор передать в Лондон, говорилось: "Катберт утомляет, но я справлюсь". Принявший послание агент не понял, что речь идет о протезе, и отправил ответ: "Избавьтесь от него".

К счастью, ни от кого избавляться не пришлось, но Лондон категорически отказался отправлять Холл обратно во Францию, чтобы снова не подвергать ее опасности.

Независимая и к тому моменту уже опытная разведчица, Холл с таким решением была не согласна.

Вскоре уже по заданию американского Управления стратегических служб она вернулась в оккупированную страну, где участвовала в подготовке отрядов союзных войск к высадке в Нормандии.

После войны Холл была награждена высшей наградой армии США - американским Крестом "За выдающиеся заслуги", Военным крестом за заслуги перед Францией и стала почетным членом рыцарского Превосходнейшего ордена Британской империи.

Некоторое время она работала в ЦРУ, где снова столкнулась с предубеждениями по поводу работы женщины в секретных службах.

В 60 лет Вирджиния Холл вышла на пенсию. Она умерла в 1982 году.

Одетта Хэллоус: разведчица, которую хотели убить дважды

Одетта Хэллоус со своим женихом

Фото: CIA

В отличие от многих своих коллег-разведчиц Одетта Хэллоус была хорошо известна.

Ее рассказы о том, через что ей пришлось пройти, были насколько захватывающими, что некоторые писатели и журналисты даже позволили себе усомниться в их подлинности.

Война вмешалась в жизнь Одетты, когда она была совсем маленькой: ее отец, офицер французской армии, погиб на фронте за несколько недель до окончания Первой мировой войны.

В 19 лет она вышла замуж за англичанина Роя Сэнсома, который в 1940 году был призван в армию и отправился на войну, оставив молодую супругу и троих маленьких дочерей на юге Англии, в Сомерсете.

В 1942 году жизнь Одетты изменилась навсегда. Британское Адмиралтейство по радио Би-би-си объявило о сборе открыток и семейных фотографий с видами Франции, которые должны были помочь в планировании военных операций на континенте.

Одетта, рожденная в Амьене, сразу же отправила письмо с фотографиями побережья Ла-Манша.

Позже в интервью она рассказывала, что очень хотела внести свою лепту в борьбу с нацистами и сделать хоть что-то, что могло бы помочь союзным войскам.

Помог ей случай. По ошибке Одетта отправила письмо не в Адмиралтейство, а в Военное министерство, которое в то время как раз искало женщин на работу в УСО.

Так Одетта стала связной французской секции Управления. В группе из трех человек она принимала участие в вербовке и работе с местными бойцами Сопротивления, помогала подрывать мосты и поезда с немецкими солдатами и провизией, ежедневно передавала секретные сообщения и деньги для агентов.

В 1943 году при выполнении очередного секретного задания она была арестована. Вместе с ней взяли и ее руководителя, капитана Питера Черчилля.

Пока Хэллоус везли в тюрьму, она рассказала гестаповцам, что они с Черчиллем женаты, а ее супруг - близкий родственник британского премьер-министра. На самом деле он был просто однофамильцем.

Хэллоус убедила гестапо в том, что "муж" ничего не знал о ее шпионской деятельности и просто приехал ее навестить.

В 1946 году Хэллоус стала первой женщиной, которую наградили британским Георгиевским крестом и званием Кавалера французского Ордена почетного легиона.

Фото: getty images

В книге "Одетта: милая шпионка второй мировой войны" Пенни Старнс рассказывает о том, что в гестапо допрашивали Хэллоус 14 раз, применяя невообразимые методы пыток: ей вырвали все ногти на руках, прикладывали к спине раскаленный утюг.

Разведчица напрочь отказалась сотрудничать с нацистами и до конца настаивала на подлинности своей истории.

В итоге ее приговорили к смерти по двум пунктам. Старнс пишет, что на это Одетта ответила: "Тогда вам придется решить по какому из двух пунктов вы собираетесь меня казнить, так как умереть я могу только один раз".

Эта неопределенность спасла ей жизнь: гестаповцы перевели Хэллоус в концлагерь Равенсбрюк до дальнейшего выяснения обстоятельств.

Там как политического узника Хэллоус поместили в одиночную камеру без света, куда периодически наведывались смотрительницы лагеря. Пытки и издевательства продолжались.

В историю о родстве с Черчиллем поверило руководство гестапо, которое планировало держать Одетту живой, чтобы использовать в качестве заложницы в переговорах с британцами.

В 1945 году, когда исход войны уже был предопределен, начальник концлагеря Фриц Зурен схватил Одетту, посадил ее в машину и вместе с ней поехал сдаваться американским войскам.

Он надеялся, что сможет избежать смертного приговора, передав союзникам ценную пленницу.

Таким образом Одетта оказалась в безопасности, но Зурену это не помогло: суд приговорил его к смерти.

В 1946 году Хэллоус стала первой женщиной, награжденной британским Георгиевским крестом и званием Кавалера французского Ордена почетного легиона.

При этом она всегда настаивала, что принимает почести от лица всех храбрых разведчиц, которые работали в УСО.

Годом позже она вышла замуж за Питера Черчилля, который тоже остался в живых. Первый супруг Одетты Рой Сэнсом погиб, когда она еще была в концлагере.

По мотивам ее биографии позже был снят фильм "Одетта", где разведчицу сыграла британская актриса и певица Анна Нигл.

Одетта Хэллоус умерла в 1995 году в Англии в возрасте 82 лет.

Нэнси Уэйк: "Моя ненависть к нацистам была очень, очень глубокой"

Нэнси Уэйк с мужем

Фото: getty images

Рожденная в Новой Зеландии Нэнси Уэйк имела значительный опыт в разведке еще до того, как попала в ряды агентов УСО.

После переезда в Австралию, когда Нэнси была еще ребенком, семью бросил отец. Самая младшая из шестерых детей, в 16 лет она убежала из дома и устроилась на работу медсестрой.

Неожиданно получив от своей тети 200 фунтов стерлингов, Нэнси переехала в Нью-Йорк, а затем в Лондон, где стала журналисткой, самостоятельно изучив азы профессии.

В 30-е годы она перебралась в Париж в качестве репортера сети европейских газет Hearst Corporation.

Там же она познакомилась с Анри Фокко - состоятельным промышленником, за которого впоследствии вышла замуж. Три года влюбленная пара прожила в Марселе, наслаждаясь роскошной жизнью.

По работе Уэйк необходимо было бывать в Берлине и Вене. Там она увидела, как нацисты безнаказанно избивали евреев прямо на улицах.

Тогда Нэнси себе пообещала, что сделает все возможное, чтобы остановить фашизм. "Моя ненависть к нацистам была очень, очень глубокой", - говорила она.

Когда нацисты захватили Францию, Уэйк начала помогать членам местных групп Сопротивления. Ее положение в обществе и финансовое состояние давали необходимое прикрытие для успешной партизанской деятельности.

Она стала организовывать побеги сбитых британских летчиков и еврейских беженцев через Пиренеи в нейтральную Испанию.

В 1985 году Уэйк выпустила автобиографию "Белая мышь", которая сразу стала бестселлером

Фото: getty images

К 1943 году на ее счету было около тысячи спасенных жизней. Об этом не могли не узнать нацисты и начали кампанию по ее поимке.

Каждый раз, когда они приближались к своей цели, Уэйк ускользала. За это они прозвали ее "Белая мышь" и назначили награду в размере баснословных в то время 5 млн франков любому, кто доставит ее живой или мертвой.

"Немного пудры, бутылка с алкоголем, и я проходила все их посты, подмигивая им со словами: "Хочешь меня обыскать?" Господи, какой же я была чертовкой!" - рассказывала она потом журналистам австралийских изданий.

Но в 1943 году ситуация накалилась до предела, и Уэйк, ничего не сказав мужу, бежала в Испанию, а потом в Британию, где и присоединилась к отрядам агентов УСО.

На следующий год она десантировалась во Франции, чтобы участвовать в подготовке к высадке в Нормандии.

Уэйк поддерживала постоянную связь между Лондоном и местной группой Сопротивления, распределяла вооружение, которое сбрасывали по воздуху союзные войска, заведовала финансами.

Разведчица вербовала новых солдат в группу Маки, которая превратилась в армию из более 7 тысяч бойцов. С группой она поджигала мосты и взрывала железнодорожные пути, организовывала нападение на немецких солдат.

Позже она рассказывала о том, как однажды убила немецкого солдата голыми руками (с помощью приемов, которым ее обучили в УСО) и дала распоряжение уничтожить рассекреченную нацистскую шпионку.

В 1944 году Уэйк узнала о смерти мужа. Его убили в гестапо после того, как он отказался выдавать местонахождение своей любимой жены.

"Я всегда чувствовала ответственность за его смерть", - говорила она в интервью. Но она никогда не жалела о том, что стала помогать партизанскому движению.

Министр обороны Франции Морис Жиро наградил Нэнси Уэйк орденом Почетного легиона

Фото: getty images

После войны Уэйк была награждена Георгиевской Медалью, Медалью Свободы США, французской Медалью Сопротивления и трижды — Военным крестом. Позднее она также стала офицером Ордена Почетного легиона.

В 1957 году бывшая разведчица вышла замуж за офицера ВВС Джона Форварда, с которым прожила сорок лет вплоть до его смерти.

Некоторое время она работала в британском министерстве авиации и дважды безуспешно пыталась построить политическую карьеру в Австралии, пробуя себя в качестве кандидата от либеральной партии на федеральных выборах.

В 1985 году Уэйк выпустила автобиографию "Белая мышь", которая сразу стала бестселлером.

На основе романа британского писателя Себастьяна Фолкса "Шарлотта Грей" был снят одноименный фильм, в котором главную роль сыграла Кейт Бланшетт.

Незадолго до смерти Уэйк вернулась в Лондон. Какое-то время она жила в отеле. Там в баре у нее было свое место, за которым она сидела, выпивая как минимум шесть бокалов джина с тоником ежедневно.

В 2003 году СМИ писали о том, что когда у нее закончились деньги, сам Принц Чарльз помог оплатить ее счета.

Нэнси Уэйк не стало в 2011 году, она умерла в возрасте 98 лет.

Виолетта Шабо: месть за любимого мужа

Фото: Getty Images

Виолетта Шабо родилась в Париже в 1921 году в семье британца и француженки, которые вскоре переехали в Лондон.

Красивая и утонченная, Виолетта с детства была настоящим сорванцом, могла на равных посоревноваться со своими братьями в силе и спорте, терпеть не могла домашнюю работу и все, что связано с вышиванием и вязанием - типичными занятиями для ее сверстниц того времени.

Когда началась Вторая мировая война, Виолетта работала на оружейной фабрике. Там же она познакомилась со своим будущим мужем, офицером французского легиона Этьеном Шабо.

В браке у них родилась дочь Таня, которую Этьен так и не увидел: спустя пару месяцев после ее появления на свет он был убит в Африке в сражении при Эль-Аламейне.

Потеря любимого заставила Виолетту действовать. Через знакомого она организовала собеседование с одним из агентов УСО, который предложил ей пройти курсы подготовки в разведшколе.

В книге "Виолетта" Таня Шабо писала, что поначалу ее мать не впечатлила преподавателей.

В одном из своих заключений они отмечали ее хорошую физическую подготовку, природное очарование, уверенность в себе и довольно ограниченные интеллектуальные способности.

Этих характеристик, тем не менее, оказалось достаточно, чтобы отправить ее в качестве связной во Францию.

Там разведчица должна была выяснить, что происходит с агентами группы, которая оперировала под кодовым названием Salesman. Оказалось, что почти все они убиты или задержаны, поэтому тех, кто остался, передислоцировали обратно в Лондон для подготовки к следующей операции.

В июне 1944 года, на следующий день после "Дня Д" Шабо высадилась возле города Лимож на юго-западе Франции. Спустя три дня ее схватили немцы и сдали в гестапо.

В записях Имперского военного музея говорится о том, что когда Шабо настигли нацисты, она сопровождала одного из лидеров французского Сопротивления.

С оружием в руках она отбивалась от нападающих, дав напарнику возможность убежать.

В гестапо ее допрашивали и пытали. Когда она отказалась выдавать какую-либо информацию, пытки продолжились с новой силой.

В Лондоне установлен бюст Виолетты Шабо. Этот памятник посвящен всем разведчикам и разведчицам УСО времен Второй мировой войны

Фото: getty images

По словам Тани Шабо, несмотря на каторжную работу и постоянные физические издевательства, ее мать сохраняла боевой дух, все время думала над планом побега и не теряла чувство сострадания.

Когда ее сокамерница заболела дизентерией, Виолетта уступила ей свою кровать и сама спала на холодном полу.

В январе 1945 года, когда советские войска освободили Освенцим, а Сталин, Рузвельт и Черчилль вот-вот должны были встретиться в Ялте, дух победы уже витал в воздухе.

23-летней британско-французской разведчице не хватило буквально нескольких месяцев до освобождения.

В феврале в концлагере Равенсбрюк Виолетту Шабо и еще двух агентов УСО расстреляли в спины. Шабо была единственной из них, у кого еще остались силы, чтобы стоя с достоинством принять смерть.

Виолетта Шабо стала второй в истории женщиной, посмертно награжденной Георгиевским Крестом. После войны награду приняла ее дочь.

В 1958 году на экраны вышел полнометражный фильм о жизни Шабо "И с гордостью ее пишите имя", основанный на одноименной книге британского журналиста и продюсера Р. Дж. Минни.

В Лондоне установлен бюст Виолетты Шабо. Этот памятник посвящен всем разведчикам и разведчицам УСО времен Второй мировой войны.