«УДАР» Кличко принял радикальное решение по выборам 2 9.06.2019, 22:23

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Виталий Кличко

Фото с сайта donpress.com

Неожиданное решение съезда партии мэра Киева.

Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко приняла решение выдвигать на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины только кандидатов на мажоритарных избирательных округах.

Об этом собщается на официальной странице политической силы в Twitter.

"Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать. Такое решение принял съезд партии", – говорится в сообщении.

На сайте "УДАРА" боле детально разъяснили причины такого формата участия в парламентских выборах.

"Многие политические силы идут на эти выборы. Мы понимаем насколько сложными они будут. И прежде всего – для украинских избирателей. Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину", – отметил Кличко.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, были рассеяны. чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРА "пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", – добавил он.

Лидер партии отметил, что провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами.

"К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь", – сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что "УДАР" будет кардинально обновлять партию, преодолеет сложные вызовы, возникшие в нынешней ситуации, и в дальнейшем намерен воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям.

"Я, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. И, да, я понимаю насколько ожесточенной будет борьба, в частности в столице. Уже развернута грязная кампания против меня, льется ложь и манипуляции. Но скажу одно: я делаю все открыто, искренне и много работаю над тем, чтобы Киев менялся и становился комфортнее и привлекательнее", –резюмировал Кличко.

В свою очередь, журналист Соня Кошкина обнародовала фамилии депутатов-мажоритарщиков от "УДАРА".

№89 (Снятын) – Юрий Соловей, депутат Верховной Рады.

№90 (Белая Церковь) – Владимир Костиков, помощник нардепа Артура Палатного.

№91 (Фастов, Макаров) – Орест Криштофович, помощник Артура Палатного.

№92 (Узин) – Александр Канюра, помощник Артура Палатного.

№93 (Мироновка, Переяслав-Хмельницкий) – Николай Головин, помощник нардепа Олега Великина.

№94 (Обухов, Васильков) – Богдан Зайцев, помощник Артура Палатного.

№95 (Ирпень) – Мирослава Смирнова, глава Киевско-Святошинской РГА.

№96 (Вишгород, Буча) – Сергей Федорченко, помощник Артура Палатного.

№98 (Борисполь) – Игорь Левитас, депутат Бориспольского горсовета.

№115 (Львов) – Владимир Квурт, мэр города Винники.

№116 (Львов) – Роман Грицевич, депутат Львовского горсовета.

№119 (Броды) – Сергей Ивах, депутат Львовского горсовета.

№125 (Старый Самбор) – Марьян Антошик, депутат Старосамборского горсовета.

№126 (Стрый) – Андрей Кит, депутат Верховной Рады.

№163 (Тернополь) – Игорь Побер, депутат Верховной Рады.

№209 (Нежин) – Александр Харченко, депутат Киевсовета.

№220 (Киев) – Валентин Мондриевский, замглавы Киевгорадминистрации.