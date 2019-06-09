Реанимация «Дружбы» займет восемь месяцев 1 9.06.2019, 22:28

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Чиновники торопятся замять форс-мажорную порчу миллионов тонн нефти.

Чистая нефть из России по трубопроводу «Дружба» поступила в Польшу. Сначала о том, что кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь, сообщили в «Транснефти», позже подтверждение пришло и от польской компании PERN – оператора нефтепровода. В воскресенье утром закачка незагрязненной органическим хлором нефти была возобновлена в систему передачи, сообщили в польской компании. При этом поляки подчеркнули, что запустили механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Беларусии сырья. «Поставки нефти будут осуществляться в меньших объемах, которые будут согласованы с клиентами PERN», – добавили там.

Как пишет «Независимая газета», авария с закачкой в экспортный трубопровод нефти с недопустимым количеством хлорорганики произошла в конце апреля. После долгих согласований с партнерами началось «выдавливание» некондиционного топлива обратно в Россию. Хотя сотни тысяч тонн загрязненной хлорорганикой нефти из «Дружбы» все еще не выкачаны и не утилизированы, наличие у нефтепровода большого числа ответвлений позволяет теперь наладить по части из них экспорт чистой продукции. Нефть по «Дружбе» прокачивается обычно со скоростью пешехода, так что, как ожидается, через несколько дней чистое топливо через Польшу достигнет и Германии.

Напомним, что некоторое время назад польская сторона вдруг захотела увязать технические вопросы, связанные с очисткой трубопровода, с проблемами компенсации за нанесенный ущерб. Российская сторона во главе с курирующим эту проблематику вице-премьером Дмитрием Козаком считает, что сначала надо очистить трубу, а потом переходить к вопросам компенсации. Позже стало ясно, почему предлагается именно такой подход: как заявил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) президент «Транснефти» Николай Токарев, на полную очистку нефтепровода уйдет «около шести–восьми месяцев». Остановить на это время экспорт и сначала заняться вопросами компенсаций означало бы увеличение и так грозящих вылиться в миллиарды долларов убытков.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая там же на ПМЭФ-2019, поторопился объявить, что проблема с загрязнением трубопровода практически решена. Он объяснил это свое мнение тем, что начались поставки качественной нефти в Словакию, Венгрию, Чехию. Теперь нефть дошла и в Польшу, но вряд ли проблема решена. Никто не может сказать, во что стране обойдутся те самые шесть–восемь месяцев «зачистки» трубы, не говоря уже о размере и источниках компенсации убытков всей цепочки компаний, через которые прошла эта нефть. Продолжается следствие по уголовному делу, по которому арестованы четверо, как их назвали в «Транснефти», диверсантов. Вряд ли можно говорить, что дело закрыто, пока не установлены причины катастрофического загрязнения, не установлены и не наказаны все виновные, пока налогоплательщики России не поймут, за чью ошибку или преступление они расплатятся из своего кармана.

В воскресенье оператор белорусского участка компания «Гомельтранснефть Дружба» сообщила, что вернула на территорию России реверсом (то есть обратным ходом) 450 тыс. т загрязненной нефти, при этом она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу. А вернувшееся по реверсу сырье займет место либо в трубопроводах, либо в хранилищах, где могла бы быть вновь добытая нефть, что может заставить добывающие компании придержать добычу.

Эксперты уже обращали внимание, что из-за ситуации с «Дружбой» в начале июня в РФ было отмечено падение нефтедобычи. Наряду со снижением повседневных расходов населения и грузоперевозок все это может привести к снижению ВВП в течение двух кварталов подряд, то есть рецессии в экономике.

О том, что простой главного экспортного трубопровода России на западном направлении уже оказал негативное влияние на показатели отрасли, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он также заявил, что эти «форс-мажорные обстоятельства могут отрицательно отразиться на росте экономики страны в этом (втором. – «НГ») квартале».

Но чиновники хотят скорее замять это дело: нефть, мол, пошла в Европу, чего ж вам боле. Да и ущерб так быстро не подсчитаешь. Дмитрий Козак заявил, что «размер ущерба еще не определен, и мы не торопимся его определять», поскольку это надо сделать «разумно, по-честному». По мнению Александра Новака, этот процесс будет идти в течение всего лета. Дмитрий Козак заявил, что данная авария не нанесла большой урон репутации России.

«Российские власти на уровне Минэнерго утверждают, что не собираются менять прогнозы добычи нефти в 2019 году (556–560 млн т в зависимости от судьбы ОПЕК+), – сказал «НГ» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Основания для подобных ожиданий строятся на возможности перенаправления российского трубопроводного экспорта нефти в западном направлении на порты (Усть-Луга, Приморск, Новороссийск). Загрузка Приморска была в 2018 году всего менее чем на 40 млн т при мощности 60 млн, загрузка Новороссийска была 55%, Усть-Луги – немногим более 70%».

Цена для потребителей, получающих нефть из РФ танкерами, выше, чем для получателей нефти по трубе, но не настолько, чтобы переключаться на других поставщиков, пояснил эксперт. «С учетом постепенной реанимации «Дружбы», хоть она и растянется на восемь месяцев, катастрофы для российского экспорта не будет, но репутацию как поставщика России придется восстанавливать и компенсации пострадавшим странам и компаниям, конечно, выплачивать», – говорит Митрахович.