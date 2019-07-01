В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и жары 1.07.2019, 7:43

Сегодня на большей части территории страны температура воздуха достигнет 34 °C.

На понедельник, 1 июля, в Беларуси вновь объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, на большей части территории страны температура воздуха достигнет +30…34 °C. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды и МЧС.

«1 июля, в понедельник, местами по Беларуси ожидаются грозы, на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…34 °C. В Минске 1 июля максимальная температура воздуха достигнет +30 °C», — говорится в сообщении.

Напомним, желтый уровень опасности из-за жары был также объявлен и на воскресенье, 30 июня. Как ранее сообщили синоптики, период жары будет недолгим — уже в середине недели вновь похолодает.

МЧС напоминает, что резкие перепады температуры приводят к колебаниям содержания кислорода в атмосфере: при потеплении кислорода становится меньше, а при похолодании, наоборот, больше. Когда вместе с колебаниями температуры происходит и изменение давления, то риску подвергаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Рекомендации МЧС для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Рекомендации МЧС для населения при жаре

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Не пейте алкоголь: в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Пейте как можно больше жидкости.

Не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите ее использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше +25 °C.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т. к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т. к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.