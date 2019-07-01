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Медведев: Люди перестали доверять «Единой России»

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  • 1.07.2019, 7:50
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Премьер РФ признал дефицит доверия к правящей партии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание на недостаток доверия граждан к партии "Единая Россия". "В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", - написал он в колонке, посвященная правящей партии и опубликованной в понедельник, 1 июля, в газете "Известия", сообщает dw.com.

По словам Медведева, основная проблема правящей партии - в нарушенной коммуникации с гражданами. "Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", - указал российский премьер.

В тех регионах, где "Единая Россия" не прислушивалась к обществу, партию ждал провал, пишет Медведев. "Люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить", - считает он.

Аналитики отмечают, что российские власти все чаще отказываются выдвигать своих кандидатов на региональных выборах от "Единой России". В частности, самовыдвиженцем идет на выборы врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В единый день голосования 8 сентября 2019 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 18 субъектов федерации.


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