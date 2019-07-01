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450 лет назад была подписана Люблинская уния

  • 1.07.2019, 7:52

На политической арене появилось новое государство - Речь Посполитая.

Люблинская уния — государственный союз между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, положивший начало единому федеративному государству — Речи Посполитой. Было создано государство, которое играло значимую роль на мировой арене в течение последующих 200 лет.

Акт унии был заключён 28 июня 1569 года и 1 июля этого года утверждён раздельно депутатами польского и литовского сеймов на общем сейме, созванном в Люблине. 4 июля уния была ратифицирована королём польским и великим князем литовским Сигизмундом II Августом — последним из Ягеллонов.

Согласно Унии оба государства имели одного государя, которого каждый раз должны были избирать сообща (без наследственного преемства власти). Был общий сейм и сенат ("паны рада"), который ведал общими внутренними делами и политикой. Таможенные границы между Польшей и Литвой ликвидировались. К Польше отошли Земли Руские (Украина).

За ВКЛ сохранялась государственность в виде собственного права (Статут) и суда, администрации, войска, казны и государственного белорусского языка. Польша и Литва имели собственные армии, однако объединяли силы защиты общего государства.

Религиозные противоречия в новом государстве были урегулированы Актом Варшавской конфедерации 1573 года.

Уния принималась в условиях Ливонской войны с Московией 1558-83. Рассмотрение вопроса о Люблинской унии началось в январе 1569 года на общем сейме. Из-за конфликта интересов — помощь в войне в обмен на земли — сейм продолжался с перерывами до августа 1569 года. Знаменитый Атлас Меркатора (1595) дает представление о границах ВКЛ до заключения унии.


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