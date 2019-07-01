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В Гонконге произошли столкновения между полицией и демонстрантами

  • 1.07.2019, 8:01
Фото: Reuters

Есть раненые.

В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися занять улицы в правительственном квартале. Утром в понедельник, 1 июля, полиция применила слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, пытавшихся помешать традиционной в этой день церемонии поднятия флагов. Есть раненые, сообщает dw.com.

В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено "плохой погодой". Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра. Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.

9 июня сотни тысяч жителей Гонконга вышли на демонстрацию против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в акции участвовали более одного миллиона человек. Это была крупнейшая демонстрация протеста в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

В субботу, 15 июня, глава правительства Кэрри Лам на фоне массовых протестов объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок, поскольку общественность выражает сомнения по поводу этого документа и в городе нужно восстановить спокойствие. Ранее Лам решительно поддерживала законопроект об экстрадиции.


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