Святослав Вакарчук: Для освобождения украинских моряков нужно действовать нестандартно 1.07.2019, 8:20

Фото: Униан

Политик назвал позицию России «циничной и иезуитской».

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отверг предложение РФ судить украинских моряков в Украине по российским законам и считает, что нужны «нестандартные» подходы для их освобождения.

Об этом Вакарчук сказал в эфире программы «Факты тижня» на телеканале ICTV в воскресенье, сообщает nv.ua.

«Я полностью поддерживаю кандидата от нашей партии на выборах Виктора Сороки (отец плененного моряка Василия Сороки — Ред.). Он отец ребенка, который переживает, но даже он понимает, что честь и достоинство тех моряков, которые сейчас в российских тюрьмах, это очень важно. Он сказал, что мы не можем вернуть наших детей как преступников», — цитирует Вакарчука «Интерфакс-Украина».

Вакарчук добавил, что предложение РФ по возвращению моряков является ловушкой, «циничной и иезуитской позицией».

«Россия — опытный и циничный переговорщик, они могут использовать любую нашу слабость, в том числе, желание любой ценой получить легкую политическую победу и вернуть кого-то домой… нужно действительно искать нестандартные подходы, дипломатически оказывать давление. Нам нужен прямой разговор с Россией, но нам нужно всем быть вместе», — добавил он.

25 июня Россия направила посольству Украины в Москве ноту, в которой, среди прочего, предложено Киеву дать письменные гарантии того, что после освобождения моряков их судебное преследование будет продолжено.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такую идею «дипломатическим разводом».

По его словам, Москва пытается заставить официальный Киев, во-первых, признать совершение моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ними по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.