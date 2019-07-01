Reuters: По Дамаску нанесен крупнейший авиаудар за последние месяцы 1.07.2019, 8:33

Сирия обвинила в ракетном ударе Израиль.

Самолеты израильских ВВС в ночь на 1 июля предположительно совершили серию ракетных ударов по объектам сирийских правительственных сил в городе Хомсе и на окраинах Дамаска.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление Министерства обороны Сирии и сообщение сирийского государственного информагентства SANA (перевод – nv.ua).

В этих сообщениях утверждается, что сирийские ПВО отразили часть ракет, однако обстрел также привел к гибели и ранениям мирных жителей на южных окраинах Дамаска.

Согласно заявлению сирийской армии, израильские самолеты предположительно нанесли удар из воздушного пространства Ливана.

В свою очередь, Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. «Мы не комментируем такие сообщения», — цитирует Reuters представительницу израильских вооруженных сил.

Израильское издание The Jeruslaem Post со ссылкой на комментарии сирийцев и сообщения в соцсетях отмечает, что это была самая масштабная серия авиаударов за последние месяцы.

За последние годы Израиль нанес множество ударов по Сирии, целью которых называет присутствующие там силы своих региональных противников — Ирана и ливанской Хезболлы.

Вооруженные формирования Ирана и Хезболлы воюют на стороне президента Сирии Башара Асада, при этом Израиль утверждает, что они пытаются превратить Сирию в новый фронт войны против израильтян.