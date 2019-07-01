«Город просто продали китайцам!» 10 1.07.2019, 8:59

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О чем разговаривали жители Светлогорска с лидерами БНК.

Вчера кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель посетили Светлогорск.

О том, что происходило на встрече с жителями города, Евгений Афнагель написал в «Фейсбуке»:

«Встреча в Светлогорске прошла под окнами исполкома, на Центральной площади. Главная проблема города - завод беленой целлюлозы, но ее масштабы превосходят даже то, о чем пишут независимые СМИ. Чудовищный смрад, людей тошнит, дети теряют сознание. У тех, кто работает на заводе – химические ожоги кожи, на работе им запрещают пользоваться телефонами. Отходы с завода по ночам сбрасывают прямиком в Березину, рыба в реке уже исчезла. Землю в нескольких метрах от ограды завода используют под сельское хозяйство, продукты продаются по всей стране.

«Город просто продали китайцам, а на нас поставили крест», - говорят люди.

Как добиться закрытия завода? Все согласились – только через массовый протест. Над этим и работаем.

После встречи прошло заседание активистов местной коалиции БНК. Избран координатор - Сергей Сентюров из «Народной громады», его заместитель - Дмитрий Савич из «Европейской Беларуси».