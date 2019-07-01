«Проспала – а меня уволили и взыскали почти всю зарплату» 27 1.07.2019, 9:16

4,858

Минчанка не может забрать свои деньги у работодателя.

В летний сезон многие студенты ищут возможность подзаработать. Для сотен молодых людей именно общепит становится первым местом работы, но далеко не все разбираются в юридической стороне трудоустройства. В редакцию tut.by обратилась Анастасия, которая работала без оформления продавцом-кассиром в сети хот-дожных Salty Dog, — ее уволили, не заплатив за отработанные 128 часов.

Анастасия Федорова работала в хот-дожной с 3 апреля по 18 мая, с графиком «два через два» по 16 часов. 10 мая девушку рассчитали за апрель: ей заплатили 80 рублей за неделю стажировки. А 19 мая ее уволили за то, что она проспала. Без выплаты за отработанное время с 1 по 18 мая (это 128 часов). При личной встрече с директором Ильей Пясецким она получила отказ в выплате зарплаты в полном размере.

Теперь Настя планирует писать обращение в соответствующие органы, хотя понимает, что это вряд ли вернет ей деньги, которые она заработала. По словам девушки, в сеть хот-дожных набирают в основном молодежь по 17 — 18 лет, и она хочет обезопасить их от неприятного опыта.

Работодатель же утверждает: то, с чем столкнулась Настя — исключительно ее вина.

Как это было по версии Насти

Девушка нашла объявление о работе во «Вконтакте». Ситуация на тот момент была безвыходная, выбирать не приходилось. Собеседование проводил Антон (заместитель директора). Он рассказал, что несколько дней будут стажировочными, то есть без оплаты, чтобы понять, подходит им потенциальная сотрудница или нет. Потом обещали стажировку уже с оплатой — в 40 рублей за день.

— Время этой стажировки не ограничено: выучишь все за день — будут оформлять. Но директора стараются оставить человека в качестве стажера как можно дольше, — утверждает Настя.

Суть работы — приготовление кофе и хот-догов, работа с кассой. По словам Насти, учить там нечего, особенно с учетом ее четырехлетнего опыта работы в общепите.

— Я сразу настояла на мое устройство в качестве полноценного работника, а то некоторых коллег морозили по месяцу. Если есть какой косяк, со стажера снимают штраф как с сотрудника. Но только сотрудники получают 35 рублей в день плюс процент (получается от 45 до 60 рублей в день). Меня поставили как полноценного работника, только с оформлением совсем не спешили.

После этого ее распределили на точку в переходе на Каменной горке. В работе Настю не устраивало многое, из основного:

— Рабочий день — больше 16 часов. Выйти из точки или просто присесть за это время можно с 11.00 до 16.00. Нарушаешь — штраф в 15 рублей. К тому же у них нет санитарных книжек.

Тем не менее, девушка проработала на точке до 19 мая. В тот день она проспала — не сработал будильник. Спустя 1.5 часа с начала рабочего дня ее заменила другая сотрудница, которая и отработала весь день. Настя делится:

— На собеседовании мне сразу сказали, что опоздание или невыход на работу считается серьезным нарушением, за которое дается штраф. Но не сказали, что в размере почти месячной зарплаты.

Работницу уволили и сказали ждать до конца месяца, когда будет проведена инвентаризация и расчет. Она напомнила о себе 1 июня.

Больше Антон не отвечал. Девушка написала директору Илье. Тот предложил ей встретиться и все обсудить. Итог разговора был таким: несмотря на то, что Настя заработала более 400 рублей, ей предложили 250. Работодатель утверждает: из-за провинности девушки фирма потеряла выручку, а после инвентаризации оказалось, что у Salty Dog минус в несколько сотен рублей, часть этих денег вычли из зарплаты Насти.

Сейчас Анастасия планирует обращаться в Комитет по труду, в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Стоит отметить, что сменщица Насти Саша напротив рассказала о лояльном отношении начальства к сотрудницам. Девушка работала здесь по договору подряда: к работе присматривалась, потому что смены по 16 часов — это физически непросто. Уволилась спустя три месяца: ее полностью рассчитали, к начальству претензий нет.

Как это было по версии Salty Dog

Наша журналистка связалась с директором Salty Dog Ильей Пясецким, чтобы узнать его видение всей этой ситуации. Он подтвердил, что Настя стажировалась у них, после ее взяли на ставку. Но, по словам Ильи, девушка не была трудоустроена официально, потому что сама никак не могла донести трудовую книжку.

— Настя — сотрудник, который отработал на испытательном самое короткое время из всех наших работников. Более того, она предложила нам снимать короткие рекламные видео для Instagram. Я был заинтересован в таком сотруднике, и мы очень быстро сняли ее с испытательного срока — на 7-ой день работы.

Илья говорит, что по регламенту на испытательном сроке сотрудника Salty Dog держат месяц, но, если человек ответственный и чистоплотный, обычно его берут на ставку в течение двух недель.

Как вы уже знаете, 19 мая Настя проспала. По словам Ильи, на связь девушка вышла только ближе к семи вечера. За невыход на работу ее уволили. А еще:

С Насти списали недополученную выгоду — за 1.5 часа простоя утром 19 мая. Это, как сообщает Илья, еще и имиджевый ущерб: у них большой утренний трафик, возможно, кого-то из клиентов они потеряли.

Из ее зарплаты вычли расходы на такси для сотрудницы, которая оперативно выехала на замену, — это 15 рублей.

После инвентаризации ближе к концу месяца обнаружилась недостача: за время, пока Настя работала на точке, Илья не досчитался товаров на 160 рублей по розничным ценам, в основном газировки.

— Я списываю всю недостачу пропорционально отработанному времени и делю ее между всеми сотрудниками, которые работают на точке. Всегда списываю недостающую сумму по себестоимости, но, если человек увольняется с каким-то скандалом, вычитаю с него по полной стоимости.

Об инвентаризации, по итогам которой со второй сотрудницы списали 40 рублей, а с Насти — по полному тарифу — 80, девушка не знала. Все это девушку не устроило, и она написала заявление в налоговую. Илья комментирует:

— Настя, не очень понимая, как мы ведем хозяйственный учет, пыталась приложить к заявлению документы, которые свидетельствуют о том, что мы якобы уходим от налогов. Мы объяснили в налоговой, что у нас все прозрачно. На тот момент мы успели выплатить ей авансом 80 рублей, а так как она была не оформлена, с этих денег нас обязали уплатить все налоги.