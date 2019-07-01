Виктор Гончаренко поспорил с арбитром из-за Луиса Адриано во время матча со «Спартаком» 1.07.2019, 9:45

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Белорус обронил резкую фразу.

Рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко устроил спор с судьей во время матча Кубка Париматч Премьер против московского "Спартака" (1:3). Австрийский арбитр Александер Харкам удалил защитника "красно-синих" Кирилла Набабкина на 44-й минуте после двух стычек с нападающим "красно-белых" Луисом Адриано. При этом бразилец избежал наказания за отмашку, сообщает pressball.by

"Вы что, дураки? " — сказал Гончаренко в конце диалога с судьей.

Российские СМИ сообщали, что "Спартак" был готов играть в равных составах во втором тайме, однако судьи отказались от этого варианта, так как Харкам не хотел иметь проблемы с лицензиями в случае возможной проверки.