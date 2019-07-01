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Экономист: Евро и доллар подорожают

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  • 1.07.2019, 9:59
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Прогноз по валютному рынку Беларуси.

Доллар ровно в середине прошлой недели обновил минимумы с начала года, а затем немного подорожал. Евро же вырос в цене более значительно. Каких изменений по курсам валют ждать на этой неделе? В комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Основными факторами для белорусского рынка были колебания на внешних валютных рынках. В первую очередь это касается европейской валюты. За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1300 до 1,1380, или на 0,7%. Что касается российского рубля, то доллар к российскому рублю не изменился и остался вблизи 63,1 российского рубля, евро вырос на те же 0,7% – с 71,3 до 71,8 российского рубля.

К белорусскому рублю подорожали сразу три валюты. Но доллар и российский рубль это сделали незначительно. А евро вырос гораздо более заметно. Доллар подорожал на 0,08%, евро на 0,78%, а российский рубль – 0,11%. Надо также отметить, что доллар, прежде чем к концу минувшей недели перейти к подорожанию, ровно в середине недели, в среду, еще успел обновить минимумы с начала года.

В результате после двух недель снижения валютная корзина на этот раз подорожала на 0,23%.

На следующей неделе евро может продолжить дорожать на мировых рынках и это останется главной тенденцией и для белорусского валютного рынка.

Доллар и российский рубль могут подрасти, но совсем незначительно. То есть доллар останется у отметки 2,04 белорусского рубля, российский рубль – вблизи 3,24 белорусского рубля за 100 российских. А евро может подорожать до 2,34 белорусского рубля.


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