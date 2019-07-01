«Ъ»: Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку 1.07.2019, 10:05

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Уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб.

Первый заместитель главы Росгвардии Виктора Золотова генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, подали рапорты об отставке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии: Меликов пытался отстоять Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.

У Меликова, как пишет газета, были «самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами». Согласно новому приказу Золотова, теперь «под» Меликовым остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

По данным источников газеты, в ближайшие Меликов пройдет обследование в госпитале, затем уйдет в отпуск и в отставку. «Насколько мне известно, они уходят в никуда», — сказал собеседник издания и добавил, что опыт генералов может быть использован в других федеральных ведомствах. В Росгвардии от комментариев отказались.

Меликов — бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Милейко занимал пост его заместителя.