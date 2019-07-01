Как семья из Бобруйска переехала в деревню 2 1.07.2019, 10:17

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Дауншифтинг по-белорусски.

Мы привыкли, что сельские жители все больше мигрируют в города, где условия жизни более комфортные, с работой попроще, жизнь повеселее, пишет «Вечерний Бобруйск». А супруги Павел и Валентина Евмененко, наоборот, из 200-тысячного Бобруйска переселились в глухую деревню Заельник Осиповичского района – и не только отдыха ради, а трудиться.

В деревню, что в 25 км от Бобруйска, Валентина и Павел Евмененко с двумя сыновьями-подростками переехали около шести лет назад. Сейчас Валентине 39 лет, Павлу – 45.

Валентина родом из Заельника, жила здесь до 16 лет, пока не перебралась к старшей сестре в Бобруйск. В деревне тогда остался родительский дом, а на соседнем участке живет еще одна родная сестра. Всего у Валентины три сестры.

А Павел – городской житель: родился и вырос в Бобруйске. Его знания о сельской жизни до тех пор ограничивались каникулами у бабушки в деревне Дуриничи (сейчас Изюмово) Бобруйского района.

На день рождения муж подарил трех поросят

В 2011-м, когда супруги Евмененко только начали приезжать в Заельник как дачники, хозяйство у них было относительно небольшим: огород да три вьетнамских поросенка.

– Я тогда еще работала в городе, но очень хотелось иметь свинок, – вспоминает Валентина. – Попросила мужа сделать мне такой подарок на день рождения. Он подарил двух свинок и кабанчика.

Затем супруги купили еще трех хрюшек и начали разводить свиней. Через несколько лет поголовье увеличилось до 100 особей! Хозяева продавали поросят живым весом, сдавали мясо в рестораны Минска. Но потом в Беларусь пришла «свиная чума», и со сбытом начались проблемы. Потому решили «переквалифицироваться» на коров. Постепенно продали и раздали почти всех свиней, оставили только одну – для себя.

Сейчас в хозяйстве Евмененко – 12 голов крупного рогатого скота, включая телят, около 40 кур разных пород, 9 цесарок, 20 индюков с молодняком, 10 гусей, примерно столько же уток и два барана.

Себя обеспечивают, а излишки продают

Сегодня основную прибыль со своего подсобного хозяйства Евмененко получают с продажи молочных продуктов и сдачи молока государству.

В сезон за неделю они продают около 120 литров молока, еще до 300 литров сдают государству. Еще в неделю «уходит» 4-5 кг творога, около 3 кг масла. Недавно супруги освоили производство ряженки и йогурта, их продажа – пока по 2 литра каждого продукта в неделю. Плюс – 4-5 десятков яиц. Осенью предлагают покупателям излишки мяса кур, но здесь доход нерегулярный. К Рождеству хорошо идут гуси и утки.

Основной круг покупателей – постоянные, знакомые годами. Хозяева также дают объявления о продаже молочных продуктов с собственного подворья на разные сайты.

Еще Евмененко сдают частникам бычков – одного-двух в год. За килограмм живого веса дают максимум 3 рубля, а вес теленка – около 170 кг, итого получается 510 рублей за одного.

Около дома у супругов небольшой огород. Овощи и фрукты выращивают для себя. В теплице – помидоры и перец, на грядках – огурцы и зелень. Приличный участок картошки – ее семье хватает на весь год.

Во дворе есть и копанка – небольшой искусственный водоем, в котором Павел разводит карпов себе в удовольствие: любит вечером посидеть с удочкой. Мальков сюда запустили пять лет назад, сейчас ловятся карпы весом до 1,5 кг.

Ценник на продукцию с подсобного хозяйства Евмененко (в руб. за литр и килограмм):

молоко на продажу – 1,5 руб./л, на сдачу государству – 47 коп./л,

творог – 7 руб./кг,

Масло – 15 руб./кг,

Ряженка, йогурт – 6 руб./л,

Сметана – 3 руб. (0,5 л),

Яйца – 3 руб. (дес.).

Зарплата больше, чем получала на предприятии

Конечно, и расходы на хозяйство немалые. Только на одну корову нужно примерно 4 кг комбикорма в сутки (1 кг самого дешевого стоит 50 коп.). А еще нужно платить за электроэнергию, топливо для автомобилей, покупать уборочную технику. И сарайчик построить, и забор починить.

Валентина говорит, что за последний месяц с хозяйства заработали примерно 700 рублей «чистыми».

– Это чуть больше, чем была у меня зарплата на предприятии, – говорит женщина.

Супруги Евмененко продают в сезон со своего подсобного хозяйства в неделю:

120 л молока (и 300 л сдают государству)

4-5 кг творога

3 кг масла

2 л ряженки

2 л йогурта

40-50 яиц

К тому же еду семья практически не покупает – только хлеб, соль, сахар да крупы. В основном едят свою продукцию, в качестве которой уверены. А в городе, вспоминает Валентина, покупали самые дешевые сосиски...

Женщина признается: сейчас даже иногда позволяет себе поехать в город, сделать маникюр, посетить косметолога. Раньше на это не было ни времени, ни денег.

– Если в деревне не лениться, работать, то можно жить лучше, чем в городе, – соглашается с женой Павел. – Я, вот, электрик шестого разряда, на заводе столько не зарабатываю, как на своем хозяйстве.

Но есть и минусы у сельской жизни

Чтобы в деревне жить нормально, нужно очень много работать физически, в прямом смысле – от рассвета до заката. Далеко не каждый выдержит такой режим.

Просыпаются Евмененко в 4.20 и сразу бегом управляться: накормить живность, подоить коров (доят аппаратом). В 9.00 – завтрак. Затем складывают продукцию в ящики и везут продавать. На рынке не торгуют. Летом три раза в неделю – в пятницу, субботу и воскресенье – развозят продукцию по дачам. По понедельникам и средам круглогодично – клиентам в город. Павел успевает развести товар рано утром до работы.

А Валентина тем временем продолжает заниматься домашними делами. Летом нужно еще огород прополоть, урожай собрать, еду приготовить. С 14.00 до 17.00 – время для отдыха. А потом снова по кругу – кормежка, дойка. Вечером на помощь снова приходит супруг. Рабочий день у Валентины и Павла продолжается до 21-22 часов, пока не начинает смеркаться. Выходных у них не бывает. В отпуск в последний раз ездили три года назад – в Одессу, тогда сыновья заменили их на хозяйстве. Зимой чуть полегче, но и доход поменьше.

К минусам сельской жизни Евмененко относят также плохие дороги, отсутствие Интернета и инфраструктуры в деревне.

– В Заельнике нет ни одного магазина, раз в неделю приезжает автолавка, – рассказывают супруги. – Но продукты в ней мы не покупаем. Пару раз купили хлеб, он был твердый, как кирпич. Как-то взяли селедку, она оказалась с душком.

Валентина признается: бывали моменты, когда хотелось бросить все и уехать в город. Но Павел каждый раз отговаривал и взял большую часть обязанностей по хозяйству на себя.

Младший коров доит, старший на тракторе

Старшему сыну Евмененко, Вячеславу, уже 21 год, младшему Владиславу – 19. В деревне Заельник с родителями парни живут с того момента, как Владик пошел в 11-й класс, а оканчивал он деревенскую школу в Ясене.

Владиславу больше нравится городская жизнь. В Бобруйске он работает водителем на частном предприятии.

А Вячеслав живет в деревне с родителями. В городе он попробовал себя на одной работе, на другой – не понравилось. Вернулся домой, занялся производством биогумуса (природное удобрение). Павел говорит, что бизнес это очень перспективный, и если сын отнесется к нему серьезно, то будет зарабатывать побольше родителей.

Оба сына помогают родителям по хозяйству: младший умеет доить коров, старший на тракторе ездит.

«Мысли о фермерстве есть»

Евмененко пока юридически – не фермеры, у них личное подсобное хозяйство. Валентина опасается, что не потянут налоги, которые надо платить фермерам. Но «мысли о фермерстве есть».

У супругов около дома – примерно гектар земли. Значительную ее часть они приватизировали для выпаса скота. Еще 40 соток через дорогу от дома используют с разрешения председателя сельсовета. Планов по дальнейшему развитию хозяйства пока не строят. «Как бы с этим управиться», – улыбается Валентина.

Три причины переехать в деревню

Свое решение перебраться на ПМЖ в деревню супруги Евмененко объясняют несколькими причинами.

Финансы. Живя в городе, Валентина работала на заводе «Бобруйскагромаш» – штамповщицей, кладовщицей, а на заводе ТАиМ – слесарем механосборочных работ. Потом ушла на частное предприятие «Бобруйск-Оптимал», где была продавцом и кладовщицей. «Работа везде тяжелая, не женская, при этом наших двух зарплат с мужем еле хватало на жизнь, – рассказывает Валентина. – Вот мы и решили искать какой-то приработок: посадили огород и завели небольшое хозяйство в деревне, сначала чисто для себя».

Желание ни от кого не зависеть. В деревне сама себе хозяйка, никто не указывает, что делать. «Здесь я чувствую себя человеком», – признается Валентина. Павел пока совмещает работу в деревне с работой электриком на «Бобруйскагромаше», но в ближайшее время тоже планирует уволиться с предприятия. «Сидеть на двух стульях», по его словам, очень сложно и морально, и физически, а если выбирать, то мужчина однозначно предпочитает свой приусадебный участок. «Работая на заводе, я не вижу ничего: утром проснулся – пришел «в тюрьму» – день провел «за колючей проволокой» – вечером ушел домой, – так описывает он заводские будни. – Работая на своем хозяйстве, распоряжаюсь своим временем, как хочу, тот же город вижу больше и природой наслаждаюсь. Вот сейчас, например, жарко, я пришел домой, включил кондиционер и посидел в прохладе».

Тишина, свежий воздух и экологически чистые продукты. У супругов в городе осталась квартира на «Западном» – с видом на лес, но даже там воздух не сравнить с тем, что в Заельнике, говорит Валентина. Изредка приезжают в квартиру с ночевкой и сразу: соседи шумят, лифт гудит, за окном машины потоком... И продукты не сравнить. «Курица, молоко и масло из магазина – для нас это уже условно съедобные вещи», – говорят супруги Евмененко.