Глава штаба партии Вакарчука: Рассчитываем набрать до 25% голосов на выборах в Раду 1.07.2019, 10:25

Святослав Вакарчук

В последнее время партия улучшила свои позиции в рейтинге.

Глава штаба партии «Голос» Юлия Клименко заявила, что политсила рассчитывает максимально набрать 24−25% голосов на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом она сказала в интервью «Украинской правде».

«Я хочу сказать о процентах, что мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24−25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности — это минимум 10%, максимум 24%», — отметила Клименко.

По ее словам, «Голос отбирает у всех понемножку».

«Мы уже видим, что даже у «Слуги народа» немного забираем. Ранее мы были пятыми, теперь стали третьими. Это значит, что у всех, кто ниже, мы «подъели», — добавила Клименко.

Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», лидером симпатий среди украинцев остается «Слуга народа», которую поддерживают 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Далее идет «Оппозиционная платформа — За життя» с 12,1% поддержки. Партия «Голос» (8,4%) Святослава Вакарчука в этом соцопросе опередила «Европейскую Солидарность» (7,2%) и «Батькивщину» (7,0%).