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Кадровые перестановки в «Белгоспищепроме» продолжатся

  • 1.07.2019, 11:00
Александр Забелло (слева)
Фото: tut.by

Освобождается кресло председателя.

Перестановки в «Белгоспищепроме» с назначением заместителем председателя госконцерна «Белгоспищепром» Ии Малкиной не закончились. Как сообщили tut.by три несвязанных друг с другом источника, в ближайшее время освободится и кресло председателя концерна.

Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло продолжит карьеру на дипломатической службе. «Забелло едет послом в Казахстан. На него уже получен агреман», — рассказал один из источников.

В концерне на запрос журналистов не ответили.

Нынешний посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов занимает этот пост с сентября 2013 года.

Напомним, Забелло возглавил концерн «Белгоспищепром» в 2012 году. Концерн объединяет предприятия ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: алкогольной, табачной, сахарной, кондитерской, масложировой. Из последних громких инициатив концерна стала попытка переформатировать алкогольный рынок страны, усилив монополию государства. Новые инициативы по развитию алкогольной отрасли, включающие наделение концерна «Белгоспищепром» широкими полномочиями по регулированию рынка алкоголя, в итоге не прошли.


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