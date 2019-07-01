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Виктор Шендерович: С кем ты останешься, хозяин?

  • 1.07.2019, 11:04
Виктор Шендерович

Сатирик ответил российским пропагандистам цитатой из Исаака Бабеля.

Известный российский сатирик-публицист Виктор Шендерович цитатой из Исаака Бабеля прокомментировал новость ведущего российского СМИ.

«РИА Новости: «Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не приезжать в Россию... «Как же нам теперь быть?» — написала она в своем Телеграм-канале».

Понимаете? Новость не в том, что от нас в очередной раз отвернулись с презрением и гневом, а в том, что некая федеральная пигалица ответила на это своим предсказуемым гы-гы.

«С кем ты останешься, хозяин? Ты останешься со смитьем» (с)


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